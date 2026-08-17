SRE confirma muerte de dos mexicanos tras terremoto en Colombia; fueron hallados en hotel colapsado de Pereira

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) confirmó el fallecimiento de dos ciudadanos mexicanos en Pereira, Colombia, como consecuencia del terremoto que golpeó al país el pasado 10 de agosto.

La Cancillería informó que ambos connacionales permanecían desaparecidos desde el día del sismo y fueron localizados sin vida entre los escombros de un hotel que colapsó en esa ciudad.

Con el hallazgo de los cuerpos, este domingo 16 de agosto concluyeron las labores de búsqueda y rescate en el inmueble, después de varios días de trabajos realizados por autoridades y cuerpos de emergencia colombianos.

¿Dónde fueron encontrados los dos mexicanos fallecidos en Colombia?

Los connacionales fueron localizados en un hotel derrumbado en Pereira, una de las ciudades afectadas por el terremoto.

La SRE reconoció el apoyo de autoridades locales de Pereira y del departamento de Risaralda, así como el trabajo del Cuerpo de Bomberos de Pereira, cuyos integrantes continuaron las labores pese a las condiciones climatológicas.

Noticia Destacada Presidenta Claudia Sheinbaum confirma muerte de dos mexicanos en terremoto de Colombia; Cancillería apoya a sus familias

La dependencia mexicana destacó que los equipos de rescate trabajaron durante varias horas hasta lograr localizar a las dos personas.

Embajada de México acompaña a familiares de las víctimas

La Embajada de México en Colombia mantuvo acompañamiento permanente a los familiares que viajaron al país sudamericano para seguir las labores de búsqueda.

Personal diplomático apoyó su traslado desde Bogotá hasta Pereira y proporcionó ayuda económica para cubrir hospedaje y alimentación durante su estancia.

La Cancillería también puso a disposición de las familias atención psicológica para acompañarlas durante el proceso de duelo.

COMUNICADO. "La SRE lamenta el sensible fallecimiento de dos personas mexicanas tras sismo en Colombia".https://t.co/KEutnovXef pic.twitter.com/JdUbryuRbC — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) August 17, 2026

SRE apoyará con gastos funerarios y repatriación de cenizas

La Embajada mexicana realiza además las gestiones necesarias para apoyar con los gastos funerarios y la repatriación de las cenizas a México, respetando las decisiones que tomen los familiares de las víctimas.

La SRE expresó sus condolencias a familiares y amistades de los dos mexicanos fallecidos y reiteró que mantiene disponible su asistencia consular para ciudadanos que continúen necesitando apoyo tras el terremoto.

La Embajada de México en Colombia mantiene habilitado su teléfono de emergencia consular para atender solicitudes relacionadas con la tragedia.

IO