SRE activa seguimiento tras sismo de magnitud 7.2 en Perú; ofrece apoyo a mexicanos en Ayacucho

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que se mantiene atenta a la situación en Perú después del sismo de magnitud 7.2 registrado este jueves 20 de agosto en la región de Ayacucho.

A través de su cuenta oficial en X, la dependencia expresó la solidaridad del Gobierno de México con el pueblo peruano y señaló que la Embajada de México en Perú permanece en contacto tanto con autoridades locales como con integrantes de la comunidad mexicana.

El objetivo, explicó la Cancillería, es brindar asistencia consular en caso de que algún ciudadano mexicano resulte afectado o requiera apoyo tras el movimiento telúrico.

¿Qué dijo la SRE tras el sismo de 7.2 en Perú?

La Secretaría indicó que mantiene seguimiento de la emergencia y que la representación diplomática mexicana está preparada para atender cualquier solicitud de apoyo.

En su mensaje, la dependencia destacó que existe comunicación con autoridades peruanas para conocer la evolución de la situación y determinar si algún connacional necesita asistencia.

Hasta el momento, la SRE no ha informado sobre mexicanos heridos o afectados por el terremoto.

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Sismo tuvo epicentro en Ayacucho

El movimiento de magnitud 7.2 fue reportado por el Instituto Geofísico del Perú con epicentro a 35 kilómetros al norte de Coracora, en la provincia de Parinacochas, región de Ayacucho.

El terremoto se originó a una profundidad de 108 kilómetros y alcanzó una intensidad de nivel III-IV en Coracora, de acuerdo con el reporte inicial.

Hasta los primeros balances, las autoridades peruanas tampoco habían confirmado víctimas o daños materiales de consideración.

La @SRE_mx se mantiene atenta a la situación tras el sismo registrado en Ayacucho, Perú.



Expresamos nuestra solidaridad con el pueblo peruano y, a través de la @EmbaMexPeru, permanecemos en contacto con las autoridades locales y con la comunidad mexicana para brindar la… — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) August 20, 2026

Embajada de México mantiene contacto con connacionales

La representación mexicana continuará pendiente de posibles solicitudes de asistencia mientras las autoridades peruanas realizan la evaluación de daños.

🚨 Ante el sismo registrado en Ayacucho y percibido también en Lima, activamos nuestros protocolos de seguridad.



El personal de la sede central del Midis evacuó de manera ordenada hacia las zonas seguras externas, siguiendo las indicaciones de los equipos responsables de… pic.twitter.com/Q33dPdzXiM — Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (@MidisPeru) August 20, 2026

Daños menores en la ciudad de Cusco debido al sismo de magnitud 6.7 Mw (7.2 según IGP) con epicentro en la provincia Parinacochas, Ayacucho.

📹Redes sociales pic.twitter.com/hJdPegdwVz — 𝗔𝗦𝗜𝗦𝗠𝗘𝗧 (@Asismet_IF) August 20, 2026

La Cancillería señaló que su prioridad es mantener comunicación con la comunidad mexicana en Perú y ofrecer acompañamiento consular en caso de que las condiciones posteriores al sismo lo hagan necesario.

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