SRE activa seguimiento tras sismo de magnitud 7.2 en Perú; ofrece apoyo a mexicanos en Ayacucho

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que se mantiene atenta a la situación en Perú después del sismo de magnitud 7.2 registrado este jueves 20 de agosto en la región de Ayacucho.
A través de su cuenta oficial en X, la dependencia expresó la solidaridad del Gobierno de México con el pueblo peruano y señaló que la Embajada de México en Perú permanece en contacto tanto con autoridades locales como con integrantes de la comunidad mexicana.
El objetivo, explicó la Cancillería, es brindar asistencia consular en caso de que algún ciudadano mexicano resulte afectado o requiera apoyo tras el movimiento telúrico.
¿Qué dijo la SRE tras el sismo de 7.2 en Perú?
La Secretaría indicó que mantiene seguimiento de la emergencia y que la representación diplomática mexicana está preparada para atender cualquier solicitud de apoyo.
En su mensaje, la dependencia destacó que existe comunicación con autoridades peruanas para conocer la evolución de la situación y determinar si algún connacional necesita asistencia.
Hasta el momento, la SRE no ha informado sobre mexicanos heridos o afectados por el terremoto.
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Sismo tuvo epicentro en Ayacucho
El movimiento de magnitud 7.2 fue reportado por el Instituto Geofísico del Perú con epicentro a 35 kilómetros al norte de Coracora, en la provincia de Parinacochas, región de Ayacucho.
El terremoto se originó a una profundidad de 108 kilómetros y alcanzó una intensidad de nivel III-IV en Coracora, de acuerdo con el reporte inicial.
Hasta los primeros balances, las autoridades peruanas tampoco habían confirmado víctimas o daños materiales de consideración.
Embajada de México mantiene contacto con connacionales
La representación mexicana continuará pendiente de posibles solicitudes de asistencia mientras las autoridades peruanas realizan la evaluación de daños.
La Cancillería señaló que su prioridad es mantener comunicación con la comunidad mexicana en Perú y ofrecer acompañamiento consular en caso de que las condiciones posteriores al sismo lo hagan necesario.
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