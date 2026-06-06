Helicóptero turístico aterriza de emergencia en Temozón por una falla mecánica

Una importante movilización de cuerpos de seguridad se registró en el municipio de Temozón luego de que un helicóptero, que realizaba un recorrido turístico entre Quintana Roo y Yucatán, aterrizó de manera preventiva en una zona de monte, debido a una falla mecánica durante el vuelo.

Los hechos ocurrieron en un área ubicada entre los paradores turísticos de Hubiku (Temozón) y Villa Jalpilla (X-Uch), donde la aeronave descendió de manera controlada tras una decisión tomada por el piloto para garantizar la seguridad de los ocupantes.

De acuerdo con la información recabada, alrededor de las 17:00 horas se solicitó apoyo a las autoridades, luego de que el propietario de la aeronave notificara que el piloto había realizado una maniobra preventiva al detectar una anomalía en el sistema de vuelo.

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La nave involucrada fue un helicóptero Robinson R44, de color rojo, perteneciente a una empresa dedicada al transporte turístico.

El piloto, identificado como E.O.J.P., de 32 años, originario de Sinaloa, informó que durante el trayecto observó una irregularidad en las revoluciones del rotor principal, componente esencial para la operación de la aeronave.

Ante esta situación y siguiendo los protocolos de seguridad establecidos para estas emergencias, decidió efectuar un aterrizaje controlado en una zona segura alejada de áreas pobladas.

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A bordo del helicóptero viajaban dos turistas procedentes de Estados Unidos, identificados como Misael Adán Napier, de 46 años, y Michelle Irene Vesphier, de 37 años, ambos originarios del estado de Massachusetts.

También se encontraba Agustina del Rosario Benítez Araujo, de 38 años, originaria de Argentina, quien fungía como guía turística durante el recorrido hacia la zona arqueológica de Chichén Itzá.

Tras el descenso de emergencia, las autoridades confirmaron que ninguno de los ocupantes resultó lesionado ni requirió atención médica. Todos fueron valorados en el lugar y reportados en buenas condiciones de salud.

Elementos de la Guardia Nacional, junto con otras corporaciones de seguridad y apoyo, acudieron al sitio para resguardar el área, verificar las circunstancias del incidente y coordinar las acciones correspondientes para la revisión de la aeronave. Al final, todo se manejó de manera hermética.

El incidente no pasó a mayores gracias a la rápida actuación del piloto, quien aplicó los procedimientos de seguridad establecidos, evitando riesgos para los pasajeros con un aterrizaje seguro.