Jet privado se desploma sobre autopista en Laredo, Texas; hay un muerto y varios heridos

Una persona murió y varias más resultaron heridas luego de que un jet privado se desplomó sobre una autopista en Laredo, Texas, durante un intento de aterrizaje de emergencia.

El accidente ocurrió la noche del 16 de junio, cuando la aeronave reportó fallas mecánicas al Aeropuerto Internacional de Laredo. Minutos después, el jet cayó sobre la autopista Loop 20, impactó un automóvil que circulaba por la zona y comenzó a incendiarse.

De acuerdo con los primeros reportes, la aeronave había despegado del Aeropuerto Internacional de Los Cabos y tenía como destino Austin, aunque fue desviada hacia Laredo tras declarar una emergencia en pleno vuelo.

¿Qué se sabe del desplome del jet privado en Laredo?

La aeronave fue identificada como un Cessna 680, perteneciente a la familia Citation, que intentó realizar un aterrizaje de emergencia cerca del Aeropuerto Internacional de Laredo.

Durante la maniobra, el jet terminó sobre la autopista Loop 20, donde derribó postes de luz y posteriormente se incendió. En videos difundidos en redes sociales se observa el momento en que la aeronave desciende sobre la vía, antes del impacto.

Noticia Destacada Aarón Mercury se despide de su amigo Oliver Tree quien falleció en un accidente de helicóptero

En el avión viajaban seis personas. Una de ellas murió y las demás resultaron lesionadas, por lo que fueron trasladadas a hospitales para recibir atención médica.

¿Qué ocurrió con el automóvil impactado?

El jet se desplomó sobre un vehículo que circulaba por la autopista. Las personas que viajaban en el automóvil lograron sobrevivir, pese al impacto y al incendio posterior.

Durante las labores de rescate y combate al fuego, cinco policías presentaron intoxicación por inhalación de humo, por lo que también recibieron atención médica.

Las autoridades locales desplegaron equipos de emergencia en la zona para controlar el incendio, auxiliar a las víctimas y asegurar el perímetro del accidente.

Here is dash cam video of the NetJets Citation Latitude actually landing on Loop 20 in Laredo, Texas. Pay particular attention to the light posts being taken down one by one. This is a miracle landing. https://t.co/rlImCqv5kH pic.twitter.com/54QwosqXnR — Thenewarea51 (@thenewarea51) June 17, 2026

¿Qué pasó con la autopista Loop 20?

La autopista Loop 20 fue cerrada a la circulación en ambos sentidos tras el desplome del jet privado. La Policía de Laredo advirtió que el cierre podría mantenerse durante gran parte del 17 de junio, debido a las labores de investigación, limpieza y retiro de restos de la aeronave.

Las autoridades pidieron a la población evitar la zona y utilizar rutas alternas, ya que la vialidad permanecería completamente bloqueada mientras concluyen los trabajos de emergencia.

El caso será investigado por las autoridades aeronáuticas correspondientes para determinar las causas exactas de la falla mecánica y las condiciones en las que ocurrió el intento de aterrizaje de emergencia.

SÍGUENOS EN WHATSAPP: DA CLICK AQUÍ

IO