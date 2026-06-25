Aterriza de emergencia avioneta en Playa Norte; dos heridos leves, piloto refiere la falla de un motor

Aterrizaje forzoso de avioneta en Playa Norte deja seis sobrevivientes; una falla en el motor habría originado el incidente.

Ciudad del Carmen, Campeche.- Seis personas volvieron a nacer la tarde de este jueves luego de que una avioneta realizara un aterrizaje forzoso sobre la arena en el área del malecón costero de Playa Norte, tras sufrir una aparente falla mecánica apenas minutos después de haber despegado del Aeropuerto Internacional de Ciudad del Carmen.

La aeronave involucrada es una Piper PA-34 Seneca, un avión ligero bimotor con tren de aterrizaje retráctil, que de acuerdo con la versión del piloto, presentó una avería en uno de sus motores durante el ascenso, situación que obligó a efectuar una maniobra de emergencia para evitar una tragedia.

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Según los primeros datos, la avioneta había despegado de Ciudad del Carmen con destino a la Ciudad de México, aunque los cinco pasajeros tenían como destino final Cancún para disfrutar de un periodo vacacional.

El desperfecto mecánico provocó que la aeronave perdiera condiciones óptimas de vuelo, por lo que el piloto decidió descender de manera inmediata y controlada sobre una zona arenosa de Playa Norte. La maniobra permitió evitar consecuencias fatales y que los seis ocupantes —el piloto y cinco pasajeros— sobrevivieran prácticamente de milagro.

Tras el incidente, cuerpos de emergencia y Protección Civil se movilizaron rápidamente al lugar para brindar atención médica. Un hombre y una mujer fueron valorados por paramédicos al presentar golpes y lesiones menores, sin que se reportaran personas graves.

La zona fue asegurada mediante un acordonamiento de autoridades de los tres órdenes de gobierno, mientras se realizaban las primeras diligencias y se mantenía resguardada la aeronave siniestrada.

Autoridades esperaban la intervención de la Fiscalía y la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), encargadas de investigar las causas de la falla mecánica y deslindar responsabilidades.

Afortunadamente, no se reportaron bañistas ni residentes lesionados, ya que al momento del aterrizaje de emergencia la zona de playa estaba prácticamente desierta, evitando que el incidente tuviera consecuencias mayores.

Las investigaciones continúan en curso para determinar las condiciones exactas que originaron el aterrizaje forzoso.