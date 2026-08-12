Helicóptero de la Marina aterriza de emergencia en Jalisco; reportan tres elementos lesionados

Un helicóptero de la Secretaría de Marina (Semar) realizó un aterrizaje de emergencia la mañana de este miércoles 12 de agosto en el municipio de Tamazula de Gordiano, Jalisco, mientras efectuaba labores de vigilancia en la zona.

De acuerdo con los primeros reportes, la aeronave involucrada es un helicóptero MI-17, cuyo piloto tuvo que ejecutar una maniobra improvisada para descender. Como consecuencia del incidente, tres elementos navales resultaron lesionados.

Hasta el momento, la información disponible no precisa qué provocó la maniobra de emergencia ni el estado de salud detallado de los tripulantes afectados.

¿Qué pasó con el helicóptero de la Marina en Jalisco?

El incidente ocurrió durante un recorrido de vigilancia efectuado por personal de la Secretaría de Marina en Tamazula de Gordiano.

Mientras la aeronave se encontraba en operación, el piloto habría detectado una situación que obligó a modificar el vuelo y realizar un aterrizaje no programado.

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La maniobra permitió que el helicóptero descendiera, aunque tres integrantes de la institución resultaron heridos y requirieron atención después del incidente.

Por ahora, tampoco se ha informado si el helicóptero sufrió daños de consideración ni si las lesiones de los elementos navales ponen en riesgo su vida.

¿Dónde ocurrió el aterrizaje de emergencia del helicóptero MI-17?

Los hechos se registraron en Tamazula de Gordiano, municipio ubicado en el estado de Jalisco.

Tras el aterrizaje, comenzaron a circular reportes sobre el despliegue para atender a los tripulantes y asegurar el área en la que quedó la aeronave.

Será la propia Secretaría de Marina la encargada de determinar, mediante las revisiones correspondientes, qué originó el incidente.

In Jalisco, federal forces have been conducting a large-scale operation in the town of Tamazula de Gordiano since early this morning. At least one UH-60M Black Hawk helicopter and one T-6C Texan aircraft are currently flying over the area. pic.twitter.com/MXs1EMM7MG — CrazyClips (@CrazyCrazyclips) August 12, 2026

¿Qué se sabe de los tres marinos lesionados?

La información inicial únicamente señala que tres elementos navales resultaron heridos durante la maniobra de emergencia.

Hasta ahora no se han dado a conocer sus identidades ni un reporte médico detallado sobre las lesiones que presentan.

También permanece pendiente un informe oficial que permita conocer las condiciones en las que volaba el helicóptero y si existió alguna falla técnica o factor externo relacionado con el aterrizaje de emergencia.

IO