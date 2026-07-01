Tras una semana en la arena, retiran la avioneta que aterrizó de emergencia en Ciudad del Carmen

Luego de permanecer durante una semana sobre la arena de la playa tras realizar un aterrizaje de emergencia, la mañana de este miércoles 1 de julio iniciaron las maniobras para el retiro de la avioneta tipo Cessna, que había permanecido resguardada en el lugar desde el incidente.

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Los trabajos fueron coordinados por familiares del propietario de la aeronave, quienes contrataron maquinaria pesada y autotransportes de la empresa Ssusa para llevar a cabo las complejas maniobras de extracción y traslado del avión.

Durante varias horas, el personal especializado realizó las labores necesarias para retirar la aeronave de la zona costera, utilizando equipo de gran capacidad para evitar afectaciones al entorno y garantizar que el procedimiento se desarrollara de forma segura.

Al sitio acudieron elementos de la Dirección de Seguridad Pública, así como personal de Protección Civil y del área de Medio Ambiente, quienes supervisaron las maniobras para verificar que el retiro se efectuara conforme a los protocolos de seguridad establecidos y sin representar riesgos para las personas ni para el ecosistema de la playa.

Hasta el momento, las autoridades no han informado el destino final de la avioneta ni el lugar al que fue trasladada tras concluir las maniobras.

Cabe recordar que la aeronave realizó un aterrizaje de emergencia la semana pasada sobre la franja costera de Ciudad del Carmen, hecho que generó una importante movilización de cuerpos de emergencia y despertó el interés de ciudadanos y visitantes, quienes durante varios días acudieron al sitio para observar el avión.

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