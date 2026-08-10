Sheinbaum Pardco garantiza seguridad a inspectores y productores de aguacate; 45 empacadoras ya exportan a EU

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que el Gobierno federal garantizará la seguridad de inspectores, productores y trabajadores de las empacadoras de aguacate en Michoacán, después de la suspensión temporal de actividades estadounidenses provocada por amenazas contra personal encargado de las revisiones.

Durante su conferencia matutina de este lunes 10 de agosto, la mandataria informó que 45 empacadoras ya se encuentran nuevamente habilitadas para exportar aguacate, mientras las autoridades trabajan para que el resto de los establecimientos retome operaciones durante esta misma semana.

El Gobierno mexicano también acordó con Estados Unidos mantener una mesa permanente para revisar las condiciones de seguridad alrededor de la cadena exportadora. La medida busca evitar nuevas interrupciones en un sector estratégico para Michoacán y para el comercio agroalimentario entre ambos países.

¿Qué acordaron México y Estados Unidos sobre los inspectores de aguacate?

Sheinbaum explicó que representantes de las secretarías de Relaciones Exteriores y de Seguridad sostuvieron el viernes 7 de agosto una reunión con el embajador estadounidense Ronald Johnson.

El tema central fue la protección del personal que participa en las inspecciones necesarias para permitir los envíos hacia Estados Unidos.

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La presidenta señaló que las autoridades estadounidenses no habían informado previamente a México sobre el retiro de los inspectores y posteriormente comunicaron que existían amenazas contra algunos trabajadores. Hasta ahora no se ha informado públicamente qué organización estaría detrás de esos hechos.

Sheinbaum aseguró que se reforzarán las medidas de protección para evitar nuevos problemas y mantener abiertas las operaciones comerciales.

La vigilancia fitosanitaria forma parte de un programa bilateral en el que participan productores, empacadoras, Senasica y el Departamento de Agricultura de Estados Unidos. El ciclo exportador de aguacate Hass hacia ese mercado vigente en 2026 se desarrolla del 15 de abril al 14 de octubre.

¿Cuántas empacadoras de aguacate ya reanudaron exportaciones?

La mandataria indicó que 45 empacadoras están nuevamente operando para exportación y expresó su expectativa de que las restantes puedan incorporarse en los próximos días.

La actividad aguacatera tiene un peso considerable en Michoacán. Datos del Gobierno estatal señalan que la entidad cuenta con alrededor de 48 mil productores y 94 empacadoras vinculadas con esta agroindustria, además de generar más de 150 mil empleos directos e indirectos.

México exportó durante 2025 más de 1.26 millones de toneladas de aguacate, con un valor superior a 3 mil 900 millones de dólares, y Michoacán aporta cerca de tres cuartas partes de la producción nacional del fruto.

Gobierno reforzará seguridad en zonas productoras de Michoacán

Sheinbaum recordó que antes de la suspensión ya había sostenido reuniones con productores y empacadores para atender problemas de seguridad, particularmente casos de extorsión registrados en algunas regiones del estado.

La estrategia federal en Michoacán contempla protección directa a sectores productivos como el aguacate y el limón, además de acciones para combatir la extorsión y reforzar la presencia institucional en municipios prioritarios.

#MañaneraDelPueblo. Explica la presidenta @Claudiashein el acuerdo de seguridad sobre el aguacate de exportación a EU. Ya abrieron 45 de poco más de 60 empacadoras. pic.twitter.com/un2k9vzJUE — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) August 10, 2026

En respuesta a los recientes incidentes, el Gobierno federal incrementó también el despliegue de elementos de la Guardia Nacional y del Ejército alrededor de zonas productoras, centros de empaque y carreteras utilizadas para movilizar el fruto.

La presidenta sostuvo que el objetivo es dar certeza a toda la cadena: desde quienes trabajan en las huertas hasta el personal que inspecciona los embarques.

Con la reapertura de 45 empacadoras y la instalación de una mesa bilateral permanente, el Gobierno mexicano busca que la suspensión tenga un impacto limitado y que las exportaciones de aguacate de Michoacán hacia Estados Unidos recuperen completamente su operación durante los próximos días.

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