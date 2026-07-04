The Guardian exhibe crisis de desaparecidos en México durante el Mundial 2026

Mientras México vive la euforia del Mundial 2026, colectivos de búsqueda intentan colocar otra realidad frente a los ojos del mundo: la crisis de desapariciones que atraviesa el país.

Un videoreportaje del diario británico The Guardian, realizado por el periodista Tom Phillips, acompaña a familias de Jalisco que buscan a sus seres queridos en marchas, recorridos de campo y zonas donde han sido localizadas fosas clandestinas.

El trabajo muestra el contraste entre la fiesta futbolera y el dolor de quienes denuncian que las autoridades no les han dado respuestas.

¿Qué muestra el videoreportaje de The Guardian sobre desaparecidos en México?

El reportaje sigue a familias que participan en acciones de búsqueda y protesta. En Jalisco, los colectivos recorren terrenos, denuncian hallazgos y mantienen viva la exigencia de identificación de restos humanos.

The Guardian enmarca la historia en una cifra nacional: más de 130 mil personas desaparecidas en México, en medio de la violencia de los grupos criminales. El medio también recuerda que Jalisco ha sido uno de los estados más golpeados por esta crisis.

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En marzo, el diario británico documentó el hallazgo de hornos clandestinos y cientos de objetos personales en un presunto centro de exterminio en Teuchitlán, caso que provocó protestas nacionales.

¿Por qué los colectivos marcharon al Estadio Ciudad de México?

La parte final del videoreportaje muestra el traslado de familias desde Jalisco a la Ciudad de México para marchar el día de la inauguración del Mundial rumbo al Estadio Ciudad de México, antes Estadio Azteca.

Su objetivo fue aprovechar la atención internacional del torneo para denunciar que, detrás de la imagen festiva del país anfitrión, miles de familias siguen buscando a sus desaparecidos.

Mexico’s kidnapping crisis: 'How can they hold a World Cup?’ - video - The Guardian https://t.co/daxt4AQIbS — Tim Malone (@malonett) July 4, 2026

Durante la semana inaugural del Mundial también se registraron protestas de familiares de personas desaparecidas cerca del estadio, en un contexto de operativos de seguridad y movilizaciones sociales alrededor del torneo.

La crónica audiovisual plantea una pregunta incómoda para México: cómo celebrar el mayor espectáculo deportivo del mundo mientras miles de familias siguen recorriendo cerros, predios y fosas en busca de respuestas.

IO