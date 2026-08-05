Medios públicos alertan por daños en la videoteca de Canal Once y posible afectación a “Aquí nos tocó vivir”

Diversos medios públicos y sociales de México y América Latina manifestaron su preocupación por las afectaciones identificadas en el acervo histórico de Canal Once, luego de que las autoridades recuperaron las instalaciones de la televisora tras permanecer ocupadas durante más de dos meses.

Mediante un desplegado fechado este miércoles 5 de agosto de 2026, las instituciones señalaron que las primeras evaluaciones técnicas realizadas en la videoteca encontraron daños que podrían comprometer materiales audiovisuales de gran valor documental, histórico y cultural.

Los firmantes recordaron que la falta de acceso a las instalaciones impidió realizar oportunamente trabajos de revisión, conservación y mantenimiento. Advirtieron que esta situación representaba un riesgo para uno de los archivos audiovisuales públicos más relevantes de México y que las primeras inspecciones muestran que ese peligro comenzó a materializarse.

¿Qué daños fueron detectados en la videoteca de Canal Once?

El comunicado no precisa el número de materiales afectados ni detalla el tipo de daño encontrado. Sin embargo, sostiene que las afectaciones no deben considerarse únicamente como una pérdida de contenidos televisivos, debido a que el acervo reúne registros de la vida política, científica, educativa, social y cultural del país.

La videoteca de Canal Once conserva 67 años de memoria audiovisual de México. Por esa razón, los medios públicos solicitaron que las investigaciones se realicen con rigor técnico y jurídico para establecer el alcance de las afectaciones y determinar posibles responsabilidades.

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También convocaron a organismos nacionales e internacionales especializados en la protección del patrimonio documental, cultural y audiovisual a acompañar el proceso de evaluación.

¿Qué pasó con el archivo de “Aquí nos tocó vivir” de Cristina Pacheco?

Uno de los materiales señalados expresamente en el desplegado es el archivo de “Aquí nos tocó vivir”, programa conducido durante décadas por la periodista y escritora Cristina Pacheco.

La producción documentó historias cotidianas, oficios, comunidades, barrios y personajes de distintas regiones del país. Su archivo fue inscrito en 2010 en el Registro Memoria del Mundo de México de la UNESCO, reconocimiento que destaca su valor documental.

Los medios advirtieron que una eventual afectación a este material rebasaría el ámbito de Canal Once, pues implicaría una pérdida para la memoria colectiva del país. El comunicado no confirma que todo el archivo del programa haya sufrido daños, pero lo identifica como parte del patrimonio que debe ser revisado y protegido.

Desplegado firmado por medios públicos y sociales de México y América Latina / Especial

Medios públicos piden proteger la memoria audiovisual de México

Las televisoras y radiodifusoras firmantes hicieron un llamado a preservar, conservar y difundir el patrimonio audiovisual nacional. Subrayaron que la protección de estos archivos constituye una responsabilidad institucional y un compromiso con las generaciones presentes y futuras.

Las investigaciones y revisiones técnicas deberán establecer qué materiales resultaron afectados, si pueden recuperarse y qué medidas serán necesarias para evitar daños adicionales en la videoteca histórica de Canal Once.

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