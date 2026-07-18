Canal Once alerta por riesgo a su infraestructura y videoteca; pide devolución inmediata de sus instalaciones

Canal Once manifestó su preocupación por la falta de acuerdos que permitan recuperar las instalaciones que permanecen ocupadas desde hace aproximadamente dos meses, situación que, afirmó, continúa afectando su capacidad operativa y pone en riesgo parte del patrimonio audiovisual del país.

En un comunicado, la televisora pública señaló que, pese a mantener disposición permanente al diálogo con las partes involucradas, hasta el momento no ha sido posible concretar la restitución de su infraestructura, lo que dificulta el restablecimiento total de sus actividades informativas, educativas y culturales.

Canal Once destaca su papel como medio público del IPN

La emisora recordó que forma parte de la comunidad del Instituto Politécnico Nacional (IPN) y que, desde su creación, ha contribuido a la difusión del conocimiento científico, tecnológico y cultural mediante una programación especializada dirigida a millones de personas.

Asimismo, indicó que los planteamientos realizados por estudiantes en paro de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas (ENCB), quienes mantienen ocupadas las instalaciones, corresponden a asuntos cuya atención no forma parte de las atribuciones de Canal Once.

Aun así, aseguró haber respaldado el derecho a la manifestación al transmitir de manera íntegra, en dos ocasiones, los posicionamientos de los inconformes a través de su señal nacional.

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La ocupación afecta las operaciones de la televisora

De acuerdo con el comunicado, el canal ha realizado esfuerzos extraordinarios para mantener sus transmisiones gracias al trabajo de su personal y al respaldo de otros medios públicos e instituciones gubernamentales.

Sin embargo, reconoció que las condiciones actuales han provocado interrupciones en la programación y han impedido recuperar plenamente la capacidad operativa con la que contaba antes de la ocupación de sus instalaciones.

Advierten riesgo para la videoteca histórica

Canal Once informó que durante la mesa de trabajo realizada el 17 de julio se notificó que la recuperación de la infraestructura de telecomunicaciones sería aplazada hasta concluir las mesas de diálogo, decisión que calificó como preocupante.

La televisora advirtió que la prolongación de esta situación incrementa el riesgo de afectaciones a los sistemas eléctricos, informáticos y de telecomunicaciones, además de poner en peligro la conservación de su videoteca, un acervo audiovisual de 67 años considerado uno de los más importantes del país.

Canal Once expresa su preocupación ante la falta de acuerdos para la restitución de sus instalaciones y la urgente protección de la videoteca pública más importante de la nación.https://t.co/Ffvm4XBJ4c pic.twitter.com/bgurVjt2iq — Canal Once (@CanalOnceTV) July 18, 2026

Exhortan a devolver las instalaciones de forma pacífica

Ante este panorama, Canal Once informó que no ha suscrito acuerdos relacionados con las mesas de trabajo, al señalar que tiene la obligación legal de proteger su patrimonio material e inmaterial.

Finalmente, hizo un llamado respetuoso y urgente a quienes mantienen ocupadas sus instalaciones para que realicen su devolución de manera pacífica y ordenada, con el objetivo de restablecer completamente sus funciones, proteger su infraestructura y preservar el acervo histórico que resguarda como parte de la memoria audiovisual de México.

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