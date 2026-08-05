Presidenta Sheinbaum insistirá en invitar al papa León XIV a México durante reunión con representante del Vaticano

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que reiterará la invitación al Papa León XIV para realizar una visita a México, durante la reunión que sostendrá este miércoles 5 de agosto con un representante de la Secretaría de Estado del Vaticano.

Ante una pregunta durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria recordó que el Gobierno mexicano ya había expresado formalmente su interés en recibir al pontífice. Añadió que también tuvo la oportunidad de conversar con él el pasado 12 de diciembre.

Sheinbaum explicó que aprovechará el encuentro de este miércoles para insistir en la propuesta, debido a la importancia que tendría una visita papal para una parte considerable de la población mexicana.

La declaración ocurrió el mismo día en que el Vaticano confirmó que León XIV viajará a Uruguay, Argentina y Perú del 6 al 17 de noviembre de 2026. México no está incluido en ese recorrido anunciado oficialmente, por lo que una eventual visita al país requeriría una confirmación y una agenda diferentes.

¿El papa León XIV visitará México en noviembre?

Hasta ahora, la Santa Sede no ha confirmado una visita del papa León XIV a México durante noviembre.

El itinerario oficial anunciado por el Vaticano contempla paradas en Montevideo, Paysandú y Florida, en Uruguay; Buenos Aires, Córdoba y Luján, en Argentina; así como Lima, Chiclayo, Cuzco y Pucallpa, en Perú. El programa detallado se dará a conocer posteriormente.

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Por esa razón, la invitación de Sheinbaum debe entenderse como una gestión diplomática que todavía necesita ser aceptada. La organización de un viaje papal requiere coordinación entre la Santa Sede, el Gobierno mexicano y las autoridades de la Iglesia católica en el país.

Sheinbaum destaca postura del Papa sobre inteligencia artificial

La presidenta señaló que el interés en recibir a León XIV no se limita a su representación religiosa. Destacó también su participación en el debate internacional sobre el desarrollo de la inteligencia artificial y el poder de las plataformas digitales.

Sheinbaum afirmó que las reflexiones del pontífice coinciden con la discusión impulsada en México sobre quién controla los algoritmos, cómo se determinan los contenidos que aparecen en redes sociales y qué efectos tienen estas tecnologías sobre niñas, niños y jóvenes.

También resaltó el llamado a establecer reglas públicas para el uso de la inteligencia artificial y analizar quiénes resultan beneficiados por su desarrollo.

#MañaneraDelPueblo. El papa Leon XIV se ha vuelto un referente mundial en la reflexión sobre la Inteligencia Artificial y se le invitará a participar en el país, afirma @Claudiashein pic.twitter.com/BRcWsggCEx — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) August 5, 2026

Gobierno mantendrá separación entre Iglesia y Estado

Sheinbaum subrayó que México conservará la separación constitucional entre la Iglesia y el Estado. Aclaró que la invitación se plantea tanto por la relevancia que una visita tendría para la población católica como por el papel internacional del Papa en asuntos humanitarios y tecnológicos.

“Vamos a insistir en que está gratamente invitado a nuestro país”, afirmó la mandataria.

Una posible visita de León XIV podría incluir actividades religiosas y encuentros institucionales. Sin embargo, no existen por ahora fechas, ciudades ni un programa acordado, por lo que cualquier detalle dependerá de la respuesta formal del Vaticano.

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