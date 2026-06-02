Papa León XIV nombra a mexicana Montse Alvarado como prefecta de Comunicación del Vaticano

El Papa León XIV nombró a la mexicana María Montserrat Alvarado como nueva prefecta del Dicasterio para la Comunicación del Vaticano, con lo que se convierte en la primera mujer laica en dirigir en solitario uno de los llamados “ministerios” de la Santa Sede.

La designación fue anunciada por la oficina de prensa del Vaticano y entrará en vigor el próximo 1 de noviembre. Alvarado, conocida como Montse Alvarado, sustituirá al italiano Paolo Ruffini, quien hasta ahora encabezaba el área encargada de coordinar los sistemas de comunicación de la Santa Sede.

¿Quién es Montse Alvarado, la mexicana nombrada por León XIV?

María Montserrat Alvarado nació en la Ciudad de México y es reconocida por su trayectoria en medios católicos y defensa de la libertad religiosa. Desde 2023 se desempeñaba como presidenta y directora de operaciones de EWTN News, una de las redes de información católica más relevantes a nivel internacional.

En esa posición supervisó contenidos en distintos idiomas, entre ellos inglés, español, alemán, francés, portugués, árabe e italiano.

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También fue presentadora fundadora del programa “EWTN News in Depth”, dedicado al análisis de temas de Iglesia, política y cultura desde una perspectiva católica.

Alvarado estudió una maestría en George Washington University y una licenciatura en Ciencias Políticas en Florida International University. También trabajó en Becket Fund, organización enfocada en la defensa de la libertad religiosa ante la Corte Suprema de Estados Unidos.

Primera mujer laica al frente de Comunicación vaticana

Aunque no es la única mujer en ocupar una prefectura dentro del Vaticano, Alvarado sí será la primera laica en dirigir sola un dicasterio. Su nombramiento marca un nuevo paso en la reforma de la comunicación vaticana, proceso iniciado durante el pontificado de Francisco.

El Dicasterio para la Comunicación coordina áreas como Vatican News, Radio Vaticana, “L’Osservatore Romano”, Vatican Media, la Oficina de Prensa de la Santa Sede, la Editorial Vaticana, la Imprenta Vaticana y la Filmoteca Vaticana.

#LeónXIV nombra a una mujer laica Prefecta del Dicasterio para la Comunicación - Vatican Newshttps://t.co/1U3WTgyUl9 — Vatican News (@vaticannews_es) June 2, 2026

Alvarado promete fortalecer la comunicación de la Iglesia

Tras el anuncio, Montse Alvarado afirmó que el nombramiento fue inesperado, pero lo recibe con voluntad de servir al Papa León XIV al inicio de su pontificado.

La mexicana agradeció el trabajo de Paolo Ruffini y señaló que buscará continuar la labor de fortalecimiento del dicasterio, con el objetivo de comunicar el mensaje de la Iglesia desde Roma hacia el mundo.

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