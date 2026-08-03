Cuerpo rescatado en Playa del Niño de Cancún podría ser de joven desaparecido

Ayer por la tarde fue localizado un hombre sin vida en las aguas de Playa del Niño, luego de que bañistas reportaran la presencia de un cuerpo flotando cerca de la red sargacera instalada en la zona. Elementos de la Policía Municipal, rescatistas de Protección Civil y personal ministerial acudieron al sitio para realizar las diligencias correspondientes.

De acuerdo con información preliminar, varios menores que se encontraban nadando observaron un objeto flotando boca abajo y dieron aviso a las autoridades y a los rescatistas que permanecían en el área.

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Tras corroborar el reporte, los cuerpos de emergencia delimitaron el perímetro, retiraron a los bañistas que se encontraban en las inmediaciones y pusieron en resguardo la zona, con el fin de facilitar las labores de recuperación del cuerpo y el trabajo de las autoridades.

De manera extraoficial, trascendió que la víctima podría corresponder a un joven de aproximadamente 23 años, quien era buscado desde la noche del sábado. Según los primeros datos, el hombre convivía con otra persona y presuntamente consumía bebidas alcohólicas antes de ingresar al mar.

Desde ese momento ya no fue visto salir del agua, por lo que se inició un operativo de búsqueda que concluyó la tarde de este domingo con el hallazgo del cuerpo en las inmediaciones de la red sargacera.

Hasta el cierre de esta edición, la identidad de la persona no había sido confirmada oficialmente por las autoridades.

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Peritos y agentes de investigación realizaron el procesamiento de la escena y el levantamiento del cuerpo, el cual fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se le practicará la necropsia de ley para determinar la causa del fallecimiento.

Las investigaciones continúan para esclarecer las circunstancias del deceso y confirmar oficialmente la identidad de la víctima, una vez concluidos los procedimientos periciales, así como ministeriales.