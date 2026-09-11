Claudia Sheinbaum anuncia 1,600 consultorios, 57 mil viviendas y nuevas obras para Oaxaca

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, presentó este viernes 11 de septiembre de 2026 un balance de las acciones federales en Oaxaca y adelantó los proyectos que su administración desarrollará en el corto y mediano plazo.

Durante el evento “Honestidad y resultados en Oaxaca”, realizado en la capital del estado, la mandataria informó que 1 millón 734 mil personas son beneficiarias de programas del Bienestar en la entidad, con una inversión anual de 36 mil 342 millones de pesos.

Sheinbaum también destacó proyectos en salud, vivienda, carreteras, infraestructura ferroviaria, agua y atención a comunidades indígenas.

¿Cuántas personas reciben programas del Bienestar en Oaxaca?

La Presidenta detalló que 517 mil 450 adultos mayores reciben su pensión, mientras que 78 mil 924 familias cuentan con apoyo para personas con discapacidad.

También reportó 12 mil 698 jóvenes incorporados a Jóvenes Construyendo el Futuro y cerca de 142 mil estudiantes de preparatoria con beca Benito Juárez.

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En el campo, 230 mil pequeños productores reciben apoyos de Producción para el Bienestar y 199 mil 456 productores obtienen fertilizantes gratuitos. A ello se suman 33 mil 953 beneficiarios de Sembrando Vida y más de 200 mil familias con acceso a Leche para el Bienestar.

La mandataria indicó además que 112 mil 54 mujeres de entre 60 y 64 años reciben la Pensión Mujeres Bienestar.

Oaxaca tendrá 1,600 consultorios desde 2027

Uno de los principales anuncios fue la creación de 1,600 consultorios de atención primaria entre septiembre y diciembre de 2026.

Sheinbaum explicó que estos espacios comenzarán a operar en enero de 2027 y contarán con equipamiento, personal médico y una farmacia con 60 medicamentos para atender padecimientos que no requieran atención hospitalaria especializada.

También se abrirá una convocatoria para médicos jubilados, enfermeras, enfermeros y otros profesionales de la salud, con preferencia por personal que viva en las propias comunidades.

Gobierno federal construirá 57 mil 750 viviendas

En materia de vivienda, la Presidenta confirmó la construcción de 57 mil 750 viviendas para el Bienestar en Oaxaca.

También señaló que continuarán los programas de reestructuración de créditos para familias que adquirieron financiamientos habitacionales en condiciones difíciles de pagar.

Tren Interoceánico, carreteras y caminos artesanales

Sheinbaum informó que el Gobierno federal trabaja en la conclusión de la Línea del Tren Interoceánico y en la conservación de la red federal de carreteras.

Entre las acciones mencionó el programa carretero del Plan Lázaro Cárdenas para la Mixteca, así como la construcción y rehabilitación de caminos.

La mandataria adelantó que continuarán 76 nuevos caminos artesanales, además de obras de repavimentación en distintas zonas de Oaxaca.

Aeropuerto de Puerto Escondido y nueva presa para Oaxaca

Sheinbaum señaló que las obras del Aeropuerto Internacional de Puerto Escondido están próximas a concluir y expresó la expectativa de que queden terminadas durante 2026.

También destacó el inicio de la nueva presa Mujer Solteca, destinada a mejorar el suministro de agua para la ciudad de Oaxaca.

Tres hospitales y proyectos para pueblos indígenas

La Presidenta anunció además un complejo de salud integrado por tres hospitales, uno del IMSS, otro del ISSSTE y uno del IMSS-Bienestar, que estarán ubicados en la ciudad de Oaxaca.

También mencionó la coquizadora de la refinería de Salina Cruz, cinco Planes de Justicia y un esquema de infraestructura social mediante el cual comunidades indígenas y afromexicanas reciben recursos de forma directa.

Sheinbaum añadió que en la entidad operan 69 Centros Libres para Mujeres y aseguró que la administración federal mantendrá la coordinación con el gobierno de Salomón Jara para dar continuidad a las obras y programas previstos para Oaxaca.

IO