Citlalli Hernández niega ruptura con Ariadna Montiel y asegura coordinación rumbo a elecciones de 2027

Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, rechazó que exista una ruptura con Ariadna Montiel y aseguró que ambas mantienen una relación de coordinación y comunicación dentro del partido.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, Hernández sostuvo que comparte con Montiel una visión “muy similar del movimiento” y que las dos se encuentran concentradas en la ruta política y organizativa hacia las elecciones de 2027.

La morenista atribuyó las versiones sobre una supuesta confrontación a intentos por generar divisiones internas y afirmó que existe coincidencia sobre la manera en que debe conducirse el proceso electoral.

Citlalli Hernández asegura que no hay confrontación con Ariadna Montiel

Hernández afirmó que desde que ambas han coincidido en distintas responsabilidades partidistas han mantenido una relación de entendimiento.

La dirigente sostuvo que existe “permanente coordinación” y comunicación, por lo que dijo desconocer el origen de las versiones que apuntan a una fractura entre ambas.

También señaló que tanto ella como Ariadna Montiel tienen claro el papel que desempeñan dentro de Morena de cara al próximo proceso electoral.

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Morena se prepara rumbo a las elecciones de 2027

Citlalli Hernández destacó que uno de los objetivos centrales es que Morena llegue a los comicios de 2027 en condiciones de organización y unidad.

La presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones afirmó que el trabajo interno ya se encuentra en marcha y que existe coincidencia sobre la necesidad de mantener cohesionado al partido durante la definición de candidaturas y estrategias electorales.

“Absolutamente falso” que exista una ruptura

Hernández calificó como “absolutamente falso” que haya una ruptura con Ariadna Montiel.

Insistió en que ambas mantienen comunicación directa y que comparten criterios sobre el rumbo del movimiento.

La dirigente añadió que las responsabilidades de cada una están claramente definidas y que el enfoque se encuentra puesto en la preparación del partido para el proceso electoral de 2027.

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