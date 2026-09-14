Recolección de basura en Mérida durante las fiestas patrias: así funcionará el servicio el 15 y 16 de septiembre

Con motivo de las fiestas patrias, algunos servicios y dependencias del Ayuntamiento de Mérida modificarán sus horarios de atención durante el martes 15 y miércoles 16 de septiembre, por lo que se recomienda a la ciudadanía tomar previsiones si necesita realizar algún trámite o utilizar servicios municipales.

El miércoles 16 de septiembre, aniversario del inicio de la Independencia de México, será día inhábil para diversas áreas municipales. Sin embargo, algunos servicios continuarán operando con horarios especiales y las áreas consideradas esenciales contarán con personal de guardia.

Entre los servicios que generan mayor interés para los habitantes de la capital yucateca se encuentra la recolección de basura en Mérida, por lo que es importante conocer cómo operarán las empresas encargadas durante las fiestas patrias.

¿Habrá recolección de basura en Mérida el 15 y 16 de septiembre?

El martes 15 de septiembre, el servicio de recolección de residuos sólidos operará de manera habitual, por lo que los usuarios deberán sacar sus desechos conforme a los horarios y días establecidos por su empresa recolectora.

Para el miércoles 16 de septiembre, las empresas Sana, Pamplona y Corbase también trabajarán de manera habitual, por lo que sus usuarios contarán con el servicio de recolección de basura durante el día inhábil.

En el caso de Servilimpia, el servicio se concentrará durante el 16 de septiembre en el Centro Histórico de Mérida, comercios y hospitales.

Además, los servicios esenciales de la Dirección de Servicios Públicos permanecerán activos mediante personal de guardia. El aseo urbano, la atención de contenedores, la recolección de basura y la limpieza de calles en el primer cuadro de Mérida se realizarán de 8:00 de la mañana a 1:00 de la tarde.

¿Qué otros servicios del Ayuntamiento funcionarán el 16 de septiembre?

Aunque diversas oficinas municipales permanecerán cerradas por el día inhábil, algunos servicios continuarán disponibles con horarios especiales.

El Cementerio de Xoclán atenderá de 8:00 de la mañana a 5:00 de la tarde, mientras que los panteones municipales funcionarán de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde. Los servicios funerarios permanecerán disponibles las 24 horas.

La Policía Municipal de Mérida mantendrá actividades de 8:00 de la mañana a 8:00 de la noche. En cuanto al transporte, Circuito Enlace operará de manera habitual de 8:00 de la mañana a 6:00 de la tarde.

La atención de reportes a través de Ayuntatel y los canales digitales estará disponible de 8:30 de la mañana a 1:30 de la tarde. El módulo de atención presencial ubicado en los bajos del Palacio Municipal retomará su horario habitual posteriormente.

¿Qué estará cerrado en Mérida el 16 de septiembre?

Durante el miércoles 16 de septiembre permanecerán cerradas las oficinas recaudadoras, ventanillas únicas y distintas dependencias municipales, por lo que los ciudadanos que tengan previsto realizar algún trámite presencial deberán tomar sus previsiones.

En cuanto a los espacios públicos, Animaya, los museos, centros culturales y la Hacienda Dzoyaxché permanecerán cerrados durante esta fecha.

Por su parte, el Parque Zoológico El Centenario sí abrirá sus puertas en horario de 9:00 de la mañana a 6:00 de la tarde.

También se suspenderán algunas actividades de la Semana Meridana, entre ellas Diálogos del Conquistador, que se realiza habitualmente los miércoles frente a la Casa de Montejo, y Remembranzas Musicales, programada los martes en el parque de Santiago.

Las personas que necesiten realizar pagos municipales podrán recurrir a los servicios disponibles en línea mediante el portal oficial del Ayuntamiento de Mérida, incluido el pago del predial.

Ante los cambios de horario por las fiestas patrias, el Ayuntamiento recomienda consultar previamente la disponibilidad de cada servicio antes de acudir de manera presencial a alguna dependencia municipal.