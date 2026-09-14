Mérida tendrá cambios en el transporte este 16 de septiembre: estos son los paraderos temporales de Va y Ven, combis e IE-TRAM

Con motivo de los festejos patrios, la Agencia de Transporte de Yucatán (ATY) implementará un plan especial de movilidad en Mérida durante el 15 y 16 de septiembre de 2026, con modificaciones temporales en algunas rutas del transporte público.

Los principales ajustes se realizarán el miércoles 16 de septiembre, debido al Desfile Cívico-Militar, cuando se habilitarán rutas alternas y se reubicarán temporalmente diversos paraderos en calles del Centro de Mérida. Los cambios permanecerán vigentes hasta que concluya el evento.

Por ello, se recomienda a los usuarios planear sus traslados con anticipación y verificar la ubicación temporal de sus paraderos, especialmente si utilizan alguna de las rutas que conectan el Centro con colonias, fraccionamientos y comisarías de Mérida.

¿Dónde estarán los paraderos temporales de las rutas de transporte en Mérida?

La ATY informó que las rutas R78, R79, R807, R808 y R85 se concentrarán temporalmente en la calle 57 x 64 y 66.

En la calle 57 x 62 y 64 se habilitará el paradero temporal de las rutas R67, R75, R76, R77 y R82, mientras que en la calle 64 x 57 y 55 operarán temporalmente las rutas R69, R70, R71, R72, R73 y R74.

Otro punto de concentración será la calle 66 x 69 y 71, donde se ubicarán temporalmente las rutas R108, R803, R101, R114, R115 y R116.

En la calle 64 x 67 y 65 operarán las rutas R90, R91, R93, R94, R95, R97 y R98, cuyos paraderos habituales serán reubicados durante el operativo.

Asimismo, la calle 67 x 66 y 64 funcionará como paradero temporal para las rutas R87, R92, R96, R112 y R88.

Las rutas R104, R105, R106, R107 y R109 serán trasladadas temporalmente a la calle 69 x 66 y 68, en sustitución de sus actuales paraderos de la calle 69 x 58 y 60.

Cambios en vans, autobuses e IE-TRAM por el Desfile del 16 de septiembre

El operativo de las Fiestas Patrias también contempla modificaciones para algunos servicios convencionales de transporte público.

En la calle 64 x 59 y 57 se ubicarán temporalmente las vans de Chenkú, Pensiones, Xcunyá, Komchén, Mulsay, Yucalpetén, Ibérica y Dzityá.

Por otra parte, la calle 64 x 55 y 53 será utilizada temporalmente por las vans Chuburná 21 y Tapetes, así como por los autobuses Chablekal, San Lucas e Itzimná.

El servicio de autobús Cementerio Sambulá también cambiará de ubicación y durante el operativo tendrá su paradero temporal en la calle 56 x 69 y 71.

En cuanto al IE-TRAM, durante el 15 y 16 de septiembre, la ruta R907 IE-TRAM La Plancha-Aeropuerto-Hoteles del Centro tendrá una modificación temporal en su recorrido y podrá aparecer en la aplicación como Ruta 908.

Durante el Desfile Cívico-Militar del 16 de septiembre también se modificarán temporalmente los recorridos de las rutas R902, R903, R905 y R906 del IE-TRAM. La R902, que conecta La Plancha con Kanasín, operará sin pasar por Palacio de la Música y continuará hacia Kanasín.

Las rutas R903 IE-TRAM La Plancha-Facultad de Ingeniería, R905 IE-TRAM Centro-Umán-Estación Tren Maya y R906 IE-TRAM La Plancha-Centro-Umán también tendrán cambios temporales en sus derroteros.

La ATY señaló que estas rutas retomarán sus recorridos habituales una vez que concluya el Desfile Cívico-Militar.

Ante estos cambios, la dependencia recomendó a los usuarios consultar las redes oficiales de la Agencia de Transporte de Yucatán y verificar la ubicación de los paraderos antes de salir, para evitar retrasos durante las actividades de las Fiestas Patrias.