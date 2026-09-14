Metro y Metrobús CDMX tendrán horarios especiales por el 15 y 16 de septiembre

El Gobierno de la Ciudad de México confirmó horarios especiales para el Metro, Metrobús y otros sistemas de transporte público con motivo de las celebraciones por la Independencia de México.

Los ajustes aplicarán durante el martes 15 y miércoles 16 de septiembre de 2026, por lo que las personas que planeen trasladarse hacia las zonas de festejos deberán considerar las ampliaciones y cambios de servicio.

El Sistema de Transporte Colectivo Metro ampliará su operación durante la noche del Grito, mientras que el Metrobús extenderá el servicio en cinco de sus líneas.

¿Cuál será el horario del Metro CDMX el 15 y 16 de septiembre?

El martes 15 de septiembre, el Metro comenzará operaciones a las 05:00 horas y extenderá el servicio hasta la 01:00 horas del miércoles 16 de septiembre.

Para el miércoles 16 de septiembre, el sistema funcionará con horario de día festivo, de 07:00 a 24:00 horas.

La ampliación del servicio durante la noche del 15 busca atender la movilidad relacionada con las actividades del Grito de Independencia.

¿Qué líneas del Metrobús ampliarán servicio?

Cinco líneas del Metrobús extenderán su operación hasta la 01:00 horas del miércoles 16 de septiembre.

Se trata de la Línea 1, en el tramo El Caminero-Indios Verdes; Línea 2, Tacubaya-Tepalcates; Línea 3, Pueblo Santa Cruz Atoyac-Tenayuca; Línea 5, Preparatoria 1-Río de los Remedios, y Línea 7, La Diana-Indios Verdes.

El 16 de septiembre, el sistema operará con horario de día festivo y concluirá el servicio a las 00:00 horas del jueves 17.

Con motivo de las fiestas patrias, del 1 al 16 de septiembre se refuerzan las medidas de seguridad en la red del Metro. Se realizan revisiones aleatorias en accesos, trenes, pasillos y zonas de distribución, con apoyo del sistema de videovigilancia y elementos de seguridad, en… pic.twitter.com/oKSPJcjJlB — MetroCDMX (@MetroCDMX) September 14, 2026

Horarios de RTP, Trolebús, Cablebús y Tren Ligero

El miércoles 16 de septiembre, otros servicios de movilidad de la capital también modificarán su operación.

La RTP funcionará de 05:00 a 00:00 horas; el Tren Ligero, de 07:00 a 23:30; el Trolebús, de 06:00 a 23:30, y el Trolebús Elevado, de 05:00 a 00:00 horas.

El Cablebús tendrá servicio de 07:00 a 23:00 horas, mientras que Ecobici operará de 05:30 a 00:30 horas y los biciestacionamientos abrirán de 07:00 a 00:00 horas.

Las autoridades recomendaron tomar en cuenta estos horarios antes de realizar traslados durante las celebraciones patrias.

IO