Universidad de Granada condena asesinato de Claudia Tacoronte en Morelos y convoca minuto de silencio

La Universidad de Granada expresó su “más firme repulsa y absoluta condena” por el asesinato de Claudia Tacoronte Aguilera, estudiante de 21 años que realizaba una estancia de movilidad académica en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

A través de un comunicado, la institución española lamentó la muerte de la joven, ocurrida en el municipio de Cuautla, Morelos, y manifestó sus condolencias a familiares, personas allegadas y compañeros de la estudiante.

El caso es investigado por la Fiscalía estatal bajo el protocolo de feminicidio, mientras autoridades mexicanas y españolas mantienen coordinación para dar seguimiento a las investigaciones y brindar apoyo a la familia.

Universidad de Granada condena violencia contra las mujeres

En su posicionamiento, la universidad reiteró la necesidad de erradicar cualquier forma de violencia contra las mujeres.

La institución señaló que, como universidad pública, mantiene un compromiso con la defensa de los derechos humanos y con la construcción de una sociedad basada en el respeto y la igualdad.

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El mensaje fue emitido después de conocerse el asesinato de Claudia Tacoronte durante su estancia académica en México.

Universidad ofrece apoyo a la familia y autoridades españolas

El equipo de Gobierno de la Universidad de Granada informó que se puso a disposición de las autoridades consulares de España en México y de la familia de la joven para proporcionar el apoyo que sea necesario.

🔴 La Universidad de Granada manifiesta su más firme repulsa y condena ante el asesinato de la estudiante Claudia Tacoronte Aguilera en México



🗓️ Minuto de silencio: hoy, 14 de septiembre, a las 11 h en las puertas de todos los centros de la UGR



🔗 https://t.co/czYTC0O9gs pic.twitter.com/JyBAdnOBd5 — Universidad Granada (@CanalUGR) September 14, 2026

La medida busca acompañar tanto a los familiares como a las autoridades durante las diligencias relacionadas con el caso.

Convocan minuto de silencio por Claudia Tacoronte

Como parte de las acciones en memoria de la estudiante, la Universidad de Granada convocó a un minuto de silencio este lunes 14 de septiembre a las 11:00 horas.

El acto se realizará en las puertas de todos los centros de trabajo de la institución.

Esta mañana hemos rendido homenaje a nuestra estudiante Claudia Tacoronte, asesinada en Cuautla durante un intercambio académico



Se ha guardado un minuto de silencio en su memoria en el Hospital Real y en la Facultad de Ciencias de la Educación, donde estudiaba



Descanse en paz pic.twitter.com/XJXE2N9EHL — Universidad Granada (@CanalUGR) September 14, 2026

La universidad señaló que la convocatoria busca rendir homenaje a Claudia Tacoronte y acompañar a su entorno cercano ante lo ocurrido.

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