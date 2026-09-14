Colocan la primera piedra de la réplica de la Estela 18 de Uxmal en Paseo de Montejo; la diosa Chak Chel llega a Mérida

El legado maya de la ciudad de Uxmal llegará a Mérida en forma de un nuevo monumento que honrará el pasado originario de la capital yucateca. La primera piedra de la réplica de la Estela 18 de Uxmal ha sido colocada en Paseo de Montejo por el Ayuntamiento de Mérida, cumpliendo así con el compromiso de la administración de reforzar la identidad maya de la ciudad.

La presidenta municipal de Mérida, Cecilia Patrón Laviada, explicó que la idea surgió a principios de este año, cuando conoció el trabajo de artesanos mayas y al maestro Rodrigo Martín. Durante ese acercamiento conoció también la historia de la Estela 18, descubierta en 2022 por el arqueólogo José Huchim Herrera, y decidió que su representación podía convertirse en un símbolo para Mérida.

“Durante mucho tiempo, la presencia de la cultura maya se podía respirar y sentir en el primer cuadro de Mérida; sin embargo, su rostro físico permanecía oculto entre las construcciones de la ciudad contemporánea. Hoy damos un gran paso para darle un nuevo lugar a esta raíz viva con la primera piedra de la réplica monumental de la Estela 18 de Uxmal”, expresó la edil.

Tal y como se anunció semanas atrás, la réplica de la Estela 18 tendrá como figura principal a la diosa maya Chak Chel, la cual está vinculada con la lluvia, la fertilidad y los alimentos. Por ello, se eligió como una representante de las mujeres, destacando la fuerza que tienen en la comunidad.

Por su parte, el maestro Huchim Herrera, destacó el papel de las mujeres que resguardan la estela original en el Sitio Arqueológico de Uxmal. Ellas, mencionó, viven en comunidades cercanas a la ciudad maya y durante casi tres décadas han participado en trabajos de exploración, restauración, limpieza y mantenimiento. Por ello, su labor va más allá de solo ser guardianas, sino que activamente han colaborado en rescatar la memoria de este lugar.

Sobre el proceso de recuperación de la estela original, apuntó que la participación comunitaria permitió conectar a las personas con su pasado. Explicó que aquello que no se conoce no se puede conservar, por lo que la educación y la divulgación son fundamentales para recuperar la identidad. Por ello, la llegada de una réplica arqueológica a Mérida es una gran oportunidad para conectar a la población local con el pasado asentamiento de T’ho.

“Los meridanos pueden nuevamente recuperar la identidad, nuevamente saber que están en un fundamento donde hubo una ciudad prehispánica que es T'Hó”; dijo Huchim Herrera.

Durante el evento, la alcaldesa, las guardianas de Uxmal y el arqueólogo colocaron la primera piedra en el inicio del Paseo de Montejo. Durante los próximos meses, las obras continuarán hasta su develación final junto a la remodelación de este espacio tan emblemático en Mérida.