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Senado autoriza ingreso de 139 militares de Estados Unidos a México para ejercicio conjunto en Chihuahua

El Senado aprobó por unanimidad el ingreso de 139 militares estadounidenses armados a Chihuahua para participar en un ejercicio conjunto con Fuerzas Armadas mexicanas del 20 al 30 de septiembre de 2026.

Israel Olguín

Por Israel Olguín

15 de sept de 2026

2 min

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La Cámara Alta avaló la autorización con 75 votos a favor y sin sufragios en contra
La Cámara Alta avaló la autorización con 75 votos a favor y sin sufragios en contra / Archivo

El Senado de la República autorizó el ingreso a territorio nacional de 139 militares de Estados Unidos, quienes participarán en un ejercicio especializado conjunto con Fuerzas Armadas mexicanas en Chihuahua.

La solicitud fue aprobada por unanimidad, con 75 votos a favor, y se tramitó como asunto de urgente resolución.

El entrenamiento se realizará del 20 al 30 de septiembre de 2026 en el Centro Nacional de Adiestramiento de Santa Gertrudis, donde personal militar de ambos países desarrollará actividades de planificación y ejecución de operaciones.

¿Cuándo llegarán los militares estadounidenses a México?

La delegación estará integrada por 139 elementos de la 101/a División Aerotransportada del Ejército de Estados Unidos.

De acuerdo con el documento aprobado por el Senado, los militares ingresarán con armamento a bordo de una aeronave de la Fuerza Aérea estadounidense.

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Su llegada está prevista para el 20 de septiembre a la 5/a Zona Aérea Militar en Santa Gertrudis, Chihuahua, mientras que el regreso a Estados Unidos se realizará el 30 de septiembre.

¿Cuál es el objetivo del ejercicio militar conjunto?

El ejercicio tiene como finalidad fortalecer las capacidades operativas entre las Fuerzas Armadas de México y Estados Unidos mediante actividades coordinadas de adiestramiento.

El documento aprobado establece que los trabajos se desarrollarán bajo principios de respeto a la soberanía e integridad territorial, responsabilidad compartida, confianza mutua y colaboración sin subordinación.

También se busca mejorar la preparación individual y colectiva de los participantes y fortalecer los mecanismos bilaterales de cooperación militar entre ambos países.

Senado aprueba solicitud por unanimidad

La Cámara Alta avaló la autorización con 75 votos a favor y sin sufragios en contra.

El ingreso de tropas extranjeras a territorio mexicano requiere autorización del Senado, por lo que la aprobación permite formalizar la participación de la delegación estadounidense en las actividades programadas en Chihuahua.

El ejercicio permanecerá limitado al periodo autorizado y al objetivo de capacitación conjunta establecido en la solicitud aprobada por el Pleno.

IO

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