Refuerzan seguridad en Mazatlán con 1,800 elementos adicionales de SSPC y Marina

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que el Gobierno federal reforzará de manera inmediata la seguridad en Mazatlán, Sinaloa, por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

A través de su cuenta de X, el funcionario detalló que el operativo contará con la participación de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Como parte del despliegue, se incorporarán 800 elementos adicionales de la SSPC y mil efectivos de la Marina, lo que representa un refuerzo inmediato de 1,800 elementos.

¿Dónde se concentrará el nuevo despliegue de seguridad?

García Harfuch explicó que el refuerzo tendrá atención especial en Mazatlán y Culiacán, además de los principales tramos carreteros de Sinaloa.

Las acciones estarán enfocadas en fortalecer la presencia territorial, patrullajes, vigilancia, prevención y disuasión.

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La estrategia contempla una mayor presencia de fuerzas federales tanto en zonas urbanas como en vías de comunicación consideradas prioritarias dentro del estado.

Defensa informará cuántos elementos adicionales enviará a Mazatlán

El titular de la SSPC señaló que la Secretaría de la Defensa Nacional ya mantiene un despliegue amplio en Sinaloa.

Sin embargo, precisó que será posteriormente cuando esa dependencia informe el número de elementos adicionales que serán destinados específicamente a Mazatlán.

Esto significa que la cifra total del nuevo operativo será mayor a los 1,800 efectivos confirmados hasta ahora entre SSPC y Marina.

La Secretaría de la Defensa Nacional @Defensamx1, la Secretaría de Marina @SEMAR_mx y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana @SSPCMexico reforzarán de manera inmediata la seguridad en Mazatlán, por instrucciones de la Presidenta @Claudiashein.



Se incorporarán 800… — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) September 15, 2026

Refuerzo fue ordenado por Claudia Sheinbaum

De acuerdo con García Harfuch, la instrucción para incrementar la presencia de fuerzas federales fue emitida por la presidenta Claudia Sheinbaum.

El objetivo inmediato será ampliar la capacidad operativa en Mazatlán y otros puntos estratégicos de Sinaloa.

Hasta el momento, el funcionario no detalló la duración del despliegue ni precisó si los refuerzos permanecerán de manera temporal o indefinida.

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