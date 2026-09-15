Arzobispo de Yucatán encabeza misa por las fiestas patrias y envía mensaje de paz y unión en México

Un llamado a la unidad y construir un México donde predomine la paz fueron los mensajes del arzobispo de Yucatán, monseñor Gustavo Rodriguez Vega, durante la Misa por la Independencia, acto religioso que se realiza cada 15 de septiembre en conmemoración del inicio de la lucha por la independencia nacional. Desde la Santa Iglesia Catedral, el arzobispo recibió a feligreses y y autoridades gubernamentales, a quienes dedicó parte de sus oraciones.

En la homilía, Rodríguez Vega apuntó que desde ayer iniciaron los festejos de la Independencia de México con el tradicional “grito”, que se llevó a cabo a lo largo de todo el territorio nacional. Reconoció que, si bien, esta fecha genera gran emoción entre todos los mexicanos, también es una oportunidad para reflexionar acerca de lo que falta por hacer para conseguir que la nación llegue a un mejor nivel de desarrollo y bienestar.

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”No basta con seguir la independencia de México, ojalá que algún día alcanzáramos el nivel de desarrollo que había, cuando en el siglo XVIII México estaba por encima de muchas potencias”. De igual forma, recordó que con la llegada de las guerras en el siglo XIX, inició una desestabilización en el mundo que también afectó a nuestro país.

El prelado señaló que hoy no hay una guerra civil en el país, sin embargo, esto no significa que los episodios de violencia sean escasos. Por el contrario, denunció que en diversas comunidades de la república se vive un ambiente de inseguridad que afecta a miles de familias.

”Hay inocentes que mueren, que se encuentran extraviados, que son secuestrados. Todo este dolor debemos tomarlo en cuenta. El verdadero patriota, hoy que celebramos esta fiesta, no es el que lleva una bandera o el que truena voladores, sino, más bien, el que se compromete por el bien común”, añadió el prelado. En este sentido, hizo un llamado a la ciudadanía a comprometerse con el bien de todas las personas.

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A la feligresía católica dirigió también un mensaje, invitándolos a vivir en armonía a través de una verdadera fe cristiana. El arzobispo declaró que si todos vivieran bajo los valores que exaltan desde la iglesia, no habría tantos robos, desapariciones o crímenes. “Nuestra patria necesita auténticos cristianos, que se comprometen con amor a México con todas las buenas causas para la justicia y el desarrollo integral de toda la nación”.

Por último, pidió orar por todas las personas que sufren en México por enfermedades, injusticias, falta de trabajo, persecución, violencia e inseguridad. “A los presos y a los migrantes, también hay que tenerlos presentes”.

Durante la ceremonia estuvieron presentes la subsecretaria de Asuntos Religiosos del Gobierno del Estado, Fátima Perera Salazar; la presidenta municipal de Mérida, Cecilia Patrón Laviada; así como los titulares de diferentes direcciones de la comuna meridana.