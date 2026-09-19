Simulacro Nacional 2026: ¿Por qué la alerta no sonó en ciertos celulares? Esta es la razón

Este sábado 19 de septiembre se realizó el Segundo Simulacro Nacional 2026, ejercicio en el que se pusieron a prueba los protocolos de emergencia en distintas partes del país y también el sistema de avisos que llega directamente a los teléfonos celulares.

Sin embargo, algunos usuarios reportaron que la alerta no sonó en sus equipos, situación que generó dudas sobre el funcionamiento del sistema. La falta del aviso no necesariamente significa que haya ocurrido una falla general, ya que existen diferentes factores que pueden impedir que un teléfono reciba el mensaje.

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Una de las razones puede ser que el teléfono no tuviera conexión a una red móvil en ese momento. El sistema utiliza tecnología de difusión celular, por lo que el equipo debe encontrarse dentro de una zona con cobertura de una red compatible para recibir el aviso.

También puede influir que el celular estuviera apagado. Si el equipo está encendido, la alerta puede aparecer incluso si se encuentra bloqueado, en silencio o durante una llamada, pero un teléfono completamente apagado no puede recibir el mensaje.

En alunas zonas reportaron no haber oído la alerta / POR ESTO!

Otro factor es la configuración del dispositivo. Aunque las alertas de emergencia están habilitadas de manera predeterminada en los teléfonos que se comercializan en México, algunos modelos o versiones anteriores pueden presentar problemas para recibir este tipo de avisos.

La ubicación también puede ser determinante, debido a que estos mensajes se envían a los teléfonos que se encuentran dentro de determinadas zonas geográficas.

Por ello, las condiciones de cobertura en el sitio donde se encontraba el usuario pueden influir en la recepción.