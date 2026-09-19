Tulum realiza Simulacro Nacional de sismo magnitud 7.0 con la evacuación del CECyTE

Con una hipótesis de sismo de magnitud 7.0, autoridades de Protección Civil realizaron este sábado el Simulacro Nacional de evacuación, como parte de las actividades por el Día Nacional de Protección Civil, con la participación de instituciones educativas, empresas privadas y cuerpos de emergencia.

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Manuel Castilla, director general de Protección Civil y Bomberos, explicó que el ejercicio se efectuó de manera simultánea en distintos puntos del país y tuvo como objetivo fortalecer la cultura de la prevención. En Tulum, el simulacro incluyó la participación de establecimientos privados como Chedraui, La Comer y Soriana, cuyos responsables se registraron previamente ante la Coordinación Nacional de Protección Civil.

Evacúan a 165 personas del CECyTE de Tulum

Durante el ejercicio realizado en el CECyTE, fueron evacuadas aproximadamente 165 personas, entre estudiantes y personal docente. La actividad contempló, además, la atención hipotética de una persona con crisis nerviosa, por lo que participaron paramédicos de la Dirección de Salud, elementos de Seguridad Pública, Policía Estatal, Protección Civil y Bomberos.

Castilla señaló que la elección del plantel educativo respondió a que cuenta con actividades académicas durante los sábados y permitía involucrar a estudiantes en ejercicios de prevención.

Agregó que también se utilizó una cámara del C5 para que la coordinación estatal pudiera monitorear el desarrollo del simulacro y verificar la coordinación entre las distintas corporaciones participantes.

Buscan preparar a la población ante posibles sismos

El funcionario destacó que la preparación ante sismos representa un reto particular para Quintana Roo, debido a que se trata de un fenómeno al que la población no está habituada.

Por ello, indicó que las autoridades buscan ampliar los conocimientos y protocolos de actuación, tanto en instituciones públicas y privadas como en los hogares, con el propósito de que la ciudadanía sepa cómo actuar ante una eventual emergencia.