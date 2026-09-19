¡Alerta sísmica! Así se vivió el simulacro de sismo en el Mercado del Productor en José María Morelos

La tarde de este sábado se llevó a cabo un simulacro de sismo de 7 grados en la escala de Richter, en el Mercado del Productor de esta ciudad, con la participación de elementos de Protección Civil, bomberos y policías de vialidad.

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Tras sonar la alerta de sismo, a través del altavoz de una unidad que se estacionó frente al mercado se anunció la activación de la alerta sísmica.

En ese momento, los locatarios y la gente que se encontraba comprando salieron del lugar y se concentraron en el área del estacionamiento.

Mientras tanto, elementos de Bomberos ingresaron al inmueble para verificar si había alguna persona atrapada que no hubiera logrado salir, con el fin de apoyarla y ponerla a salvo.

El simulacro de sismo se llevó a cabo de manera simultánea en todo el país para conmemorar el Día Nacional de Protección Civil y el sismo de 1985 que destruyó parte de la Ciudad de México