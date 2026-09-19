¡Prepárate! Onda tropical traerá lluvias y actividad eléctrica a Playa del Carmen

Una potente onda tropical con lluvias fuertes estará pasando sobre Playa del Carmen este domingo, además de actividades eléctricas, por lo que se recomienda extremar medidas de prevención, explicó Antonio Morales Ocaña, meteorólogo de la Secretaría de Protección Civil del Ayuntamiento de Playa del Carmen.

La onda tropical en movimiento se registra al Oeste y se mueve a 19 kilómetros por hora y extiende su eje desde Haití hasta la frontera entre Venezuela y Colombia, se acompaña de nublados dispersos. Esta onda tropical se pronostica para este domingo y lunes que afecte a Quintana Roo, informó.

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El pronóstico para las próximas 24 horas para el municipio de Playa del Carmen será ambiente caluroso durante el día ligeramente fresco por la noche y amanecer cielo, nublado matutino, con lluvias aisladas, aumentando los nublados durante la tarde, con lluvias chubascos dispersos en el poniente que pudieran acompañarse de actividad eléctrica, con vientos moderados y frescos del noreste de 15 a 25 kilómetros por hora.

Morales Ocaña explico que el centro de monitoreo de alertamiento temprano que la sinopsis meteorológica menciona dos sistemas de baja presión en las aguas del Atlántico subtropical, uno al Este de las Bermudas donde su interacción con aguas frías lo esta degradando paulatinamente.

El Centro Nacional de Huracanes observa el 0% de probabilidades de evolución en dos días, el otro ha surgido esta madrugada al Oeste de las islas Azores y está presentando signo de organización y se observa con el 20 por ciento de probabilidades de devolución en dos días, y 30 por ciento en siete días sin riesgo para zona continental.

El primero se ubica a unos 1,850 kilómetros al Sur Oeste de las costas de Michoacán, se observa con el 20 por ciento de probabilidades de evolución en dos días y el 80 por ciento en siete días por su probable trayectoria al Noroeste y Norte representa un riesgo potencial para la península de Baja California.

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Se pronostica que este fin de semana pudiera evolucionar una depresión tropical, sistemas de alta presión que descienden de los Estados Unidos y comienza a cambiar el tiempo de numéricos sobre nuestro país escurrimiento de aire boreal sobre el Norte, favorece paulatinamente con descensos de temperaturas y tiempo relativamente estable.

Mientras que el sistema de alta presión sobre el Sureste de los Estados Unidos es periferia, mantiene una dorsal que llega las aguas del golfo de México, interacciona con la abundante humedad y sus vientos de circulación anticiclónica favorece en la formación y paso del núcleo de nublado con lluvias, chubascos en los estados costeros de la vertiente oriental de nuestro país.

Sin embargo, la península de Yucatán, se reporta la presencia de una circulación ciclónica con los niveles altos de la atmósfera que incrementa nublados con lluvias aisladas, nocturnas y matutinas.