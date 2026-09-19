Sheinbaum anuncia nuevas obras, viviendas y apoyos para Chihuahua; estos son los resultados presentados en Juárez

Durante el evento “Honestidad y resultados en Chihuahua”, realizado este sábado 19 de septiembre en Ciudad Juárez, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó un balance de los programas sociales, obras de infraestructura y proyectos que el Gobierno de México desarrolla en la entidad.

El acto forma parte de la gira nacional que la mandataria realiza durante septiembre para informar sobre los resultados de su administración directamente en cada estado.

Estos son los apoyos sociales que destacó Sheinbaum

Entre las cifras presentadas, Sheinbaum informó que 431 mil 19 adultos mayores de Chihuahua reciben la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, mientras que 34 mil 946 personas con discapacidad cuentan con este tipo de apoyo.

También señaló que 10 mil 823 jóvenes de la entidad han participado en Jóvenes Construyendo el Futuro.

En materia educativa, la presidenta destacó que 116 mil 544 estudiantes de preparatoria pública reciben la Beca Benito Juárez. Además, mencionó los apoyos de La Escuela es Nuestra, que alcanzaron a cerca de mil 900 planteles en Chihuahua.

Noticia Destacada Presidenta Claudia Sheinbaum encabeza homenaje a víctimas de los sismos de 1985 y 2017

La mandataria también informó sobre apoyos para productores, comunidades indígenas y estudiantes de la Sierra Tarahumara, así como la incorporación de nuevos programas como la Pensión Mujeres Bienestar para mujeres de 60 a 64 años.

Vivienda y reducción de créditos del Infonavit y Fovissste

Uno de los anuncios centrales estuvo relacionado con la vivienda. Sheinbaum informó que para Chihuahua se contemplan 59 mil 260 viviendas mediante el programa Vivienda para el Bienestar.

El esquema está dirigido a trabajadores con Infonavit o Fovissste, así como a personas que no cuentan con alguno de estos sistemas y tienen ingresos inferiores a dos salarios mínimos.

Además, la presidenta destacó que 267 mil familias chihuahuenses fueron beneficiadas con reducciones en créditos de Infonavit y Fovissste que, de acuerdo con su explicación, se habían vuelto difíciles de pagar.

Nuevas carreteras y caminos para Chihuahua

En infraestructura carretera, la presidenta mencionó la construcción de la carretera Bavispe-Nuevo Casas Grandes, que conecta Chihuahua con Sonora, así como el proyecto de la carretera Guaymas-Chihuahua.

También señaló la construcción del Libramiento Zaragoza-Guadalupe, la realización de 25 caminos artesanales en la Sierra Tarahumara y trabajos de conservación de la red federal de carreteras.

A estos proyectos se suman acciones para tecnificar distritos de riego, con el objetivo señalado en el discurso de mejorar el aprovechamiento del agua para las comunidades.

Más preparatorias y centros de educación infantil

En Ciudad Juárez, Sheinbaum informó que ya fue inaugurada una nueva preparatoria y que comenzará otro proyecto similar. Además, anunció seis nuevos bachilleratos nacionales para distintas regiones de Chihuahua.

La presidenta también informó que se construirán 64 Centros de Educación y Cuidado Infantil en el estado, destinados a atender a niñas y niños y facilitar el acceso de madres trabajadoras a estos servicios.

En la Sierra Tarahumara, agregó, comenzará la construcción de una universidad de enfermería, con la finalidad de formar profesionales en la propia región.

Programas para pueblos indígenas y mujeres

Durante su intervención, Sheinbaum también destacó la creación de un nuevo fondo destinado directamente a los pueblos indígenas y mencionó la instalación de 18 Centros Libres para apoyar a las mujeres, con servicios de abogadas y psicólogas.

En Ciudad Juárez, además, anunció la construcción de dos espacios deportivos dirigidos principalmente a jóvenes.

La presidenta cerró su participación con un llamado a mantener presente la historia de México y destacó el carácter independiente y soberano del país, particularmente en una ciudad fronteriza como Juárez.

IO