Sheinbaum pide extremar precauciones por Huracán Polo en el Pacífico; ¿afectará a la Península de Yucatán?

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales después de que Polo, formado a partir de la depresión tropical Diecisiete-E en el océano Pacífico, se intensificara a huracán categoría 1. El Servicio Meteorológico Nacional, SMN, confirmó el cambio de intensidad este lunes 21 de septiembre.

Noticia Destacada Polo ya es Huracán categoría 1 y se fortalece en el Pacífico

En un mensaje difundido en su cuenta de X, la mandataria señaló que la Coordinación Nacional de Protección Civil le informó sobre la intensificación del sistema. Añadió que se esperan lluvias intensas durante las próximas 72 horas en las costas de Guerrero, Michoacán y Jalisco, y llamó a consultar la información del SMN y Protección Civil. También indicó que su Gobierno continuará informando oportunamente.

De acuerdo con el pronóstico del SMN emitido a las 14:00 horas de este lunes, Polo se encontraba al sur de las costas de Michoacán y Colima. Su circulación favorece lluvias, viento y oleaje elevado principalmente en estados del Pacífico mexicano, el organismo prevé que continúe intensificándose.

Me informa la Coordinación Nacional de Protección Civil que la depresión tropical Diecisiete-E en el Pacífico se intensificó a huracán categoría 1.



Hasta el momento se esperan lluvias intensas durante las próximas 72 horas en las costas de Guerrero, Michoacán y Jalisco.



Es muy… — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) September 21, 2026

¿El huracán Polo afectará a la península de Yucatán?

El SMN no pronostica que Polo se dirija hacia Campeche, Yucatán o Quintana Roo. Para este lunes sí prevé lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 milímetros en zonas del norte y centro de Campeche, sur y oeste de Yucatán, y sur de Quintana Roo. Sin embargo, en el reporte esas lluvias peninsulares se asocian a canales de baja presión y otros sistemas atmosféricos, mientras los efectos directos señalados para Polo se concentran en el Pacífico.

Para el miércoles 23 de septiembre, el pronóstico extendido contempla lluvias fuertes con puntuales muy fuertes de 50 a 75 milímetros en zonas de los tres estados peninsulares. El SMN atribuye las condiciones previstas a mitad de semana a la interacción de sistemas sobre el golfo de México y la península. Por ello, aunque habrá que seguir los avisos por lluvia, no corresponde presentar esas precipitaciones como un impacto directo del huracán Polo.

JGH