Mañanera de hoy 25 de septiembre  de 2026 en vivo: Conferencia de la presidenta de México Claudia Sheinbaum en directo

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza desde Villahermosa, Tabasco la conferencia mañanera de este viernes 25 de septiembre.
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25/09/2026 a las 07:42
En el mes señalado los homicidios dolosos pasaron de 3.5 a 1.6 diarios .
25/09/2026 a las 07:42
En el pasado mes de agosto de 2026 se observa una reducción del 54% en los homicidios dolosos en la entidad.
25/09/2026 a las 07:41
Marcela Figueroa Franco, titular del SESNSP, presenta el el informe de incidencia delictiva correspondiente a Tabasco con corte al último mes.
25/09/2026 a las 07:39
"Querida presidenta, le recibe este pueblo que reconoce su gran labor que su gobierno realiza en favor del estado", señala el mandatario estatal.
25/09/2026 a las 07:38
Javier May, gobernador de Tabasco, le da la bienvenida a la presidenta y su comitiva.
25/09/2026 a las 07:36
En esta ciudad se llevó a cabo la reunión de seguridad que encabeza todos los días la Presidenta de México.
25/09/2026 a las 07:36
Este viernes la conferencia mañanera se realiza desde Villahermosa, Tabasco.
25/09/2026 a las 07:36
Inicia la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este viernes 25 de septiembre.
IO