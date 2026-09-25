Mañanera de hoy 25 de septiembre de 2026 en vivo: Conferencia de la presidenta de México Claudia Sheinbaum en directo La Presidenta de México encabeza la conferencia mañanera de este viernes 25 de septiembre desde Villahermosa, Tabasco.

Por Israel Olguín 25 de sept de 2026 1 min Compartir Linkedin Facebook X Whatsapp Copiar enlace Redimensionar texto Pequeño Mediano Grande