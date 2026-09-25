Falla mecánica deja varado al Tren Maya en plena selva de Campeche

El Tren Maya que cubría la ruta hacia Cancún, Quintana Roo, quedó varado en las inmediaciones del ejido Belén, municipio de Candelaria, debido a una falla mecánica que interrumpió el viaje de decenas de pasajeros.

El incidente, registrado la tarde de este jueves, dejó a los usuarios detenidos en medio de la selva campechana hasta que una segunda unidad arribó al lugar para realizar el transbordo y permitir que los pasajeros continuaran su trayecto.

De acuerdo con información preliminar, la unidad no pudo continuar su recorrido y tenía como siguiente destino la estación ubicada en la Junta Municipal de Centenario. Los pasajeros, que viajaban hacia distintos puntos de Quintana Roo, permanecieron dentro del tren mientras personal técnico evaluaba la falla.

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Al sitio acudieron elementos de la Guardia Nacional, División Ferroviaria, quienes se hicieron cargo de la situación y coordinaron las acciones para atender a los usuarios. Ante la avería, se determinó enviar otra unidad para realizar el transbordo de los pasajeros y completar el trayecto hacia Cancún.

Hasta el momento, la Guardia Nacional no ha emitido información oficial sobre las causas o daños registrados en la unidad, por lo que el caso permanece sin una explicación pública detallada.

Fuentes extraoficiales señalaron que la falla podría estar relacionada con el sistema de propulsión; sin embargo, esta versión no ha sido confirmada oficialmente.

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Los pasajeros afectados expresaron su molestia por la falta de información clara y oportuna durante el tiempo que permanecieron varados, además de las afectaciones que el retraso provocó en sus planes de viaje.

Las autoridades ferroviarias, por su parte, deberán revisar la unidad afectada y realizar las reparaciones correspondientes antes de determinar su regreso a circulación.

El incidente vuelve a poner bajo la lupa la operación del Tren Maya, particularmente en los tramos rurales de la Península de Yucatán, donde una avería puede representar mayores tiempos de espera y dificultades para atender a los pasajeros.

Finalmente, los usuarios que lograron continuar su recorrido llegaron con retraso a sus destinos, mientras algunos tuvieron que modificar sus planes debido a la interrupción del servicio.