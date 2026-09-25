Homicidios dolosos bajan 54% en Tabasco; pasan de 3.5 a 1.6 diarios, informa Gobierno

Los homicidios dolosos en Tabasco disminuyeron 54 por ciento entre noviembre de 2024 y agosto de 2026, informó este viernes 25 de septiembre el Gobierno federal durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, realizada en Villahermosa.

Marcela Figueroa Franco, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, explicó que noviembre de 2024 representó el punto más alto del periodo analizado, con un promedio de 3.5 homicidios diarios.

Para agosto de 2026, último mes con información consolidada, el promedio descendió a 1.6 homicidios dolosos por día, lo que representa una reducción de 54 por ciento.

El dato estatal forma parte de un reporte elaborado con información oficial de las fiscalías y procuradurías locales. El SESNSP publicó el corte nacional correspondiente a agosto de 2026 el pasado 18 de septiembre.

Delitos de alto impacto bajan 18% en Tabasco

Figueroa Franco informó también que el promedio diario de delitos de alto impacto pasó de 12.6 casos en 2024 a 10.3 durante 2026, una reducción de 18 por ciento.

En el caso del robo de vehículo con violencia, la disminución fue de 51 por ciento, al pasar de 8.3 casos diarios en noviembre de 2024 a 4.1 en agosto de este año.

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Al comparar los periodos enero-agosto de 2025 y 2026, el secuestro registró una reducción de 75 por ciento, mientras que el feminicidio disminuyó 50 por ciento.

Las lesiones dolosas por disparo de arma de fuego bajaron 14.1 por ciento y el robo a transeúnte con violencia retrocedió 6.2 por ciento.

Más de 6 mil 500 detenidos en operativos de seguridad

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, atribuyó la reducción de homicidios a la coordinación entre autoridades federales y estatales, además de operativos dirigidos contra personas identificadas por las autoridades como generadoras de violencia.

#MañaneraDelPueblo | El gobernador de #Tabasco, @TabascoJavier, le dio la bienvenida a la presidenta @Claudiashein y a su gabinete. Además, agradeció al @GobiernoMX por la atención brindada al estado a través de programas como las Becas del Bienestar, la pensión para adultos… pic.twitter.com/RKsdXKv6rE — Canal Catorce (@canalcatorcemx) September 25, 2026

Entre el 1 de octubre de 2024 y el 15 de septiembre de 2026, las autoridades reportaron más de 6 mil 500 personas detenidas en Tabasco, además del aseguramiento de 2 mil armas de fuego, más de 39 mil 800 cartuchos, 2 mil 600 cargadores y 13 toneladas de drogas.

Harfuch señaló que las operaciones continuarán contra delitos como homicidio, extorsión, secuestro, narcomenudeo y robo de hidrocarburos.

Gobierno refuerza estrategia de seguridad en Tabasco

La estrategia de seguridad en la entidad recibió un primer refuerzo en febrero de 2025 y otro en mayo de 2026, con mayor presencia operativa y trabajos de inteligencia e investigación, explicó García Harfuch.

Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, añadió que en Tabasco funcionan una Mesa Estatal de Paz y cinco mesas regionales, además de acciones enfocadas en prevención y atención a las causas.

#MañaneraDelPueblo | La titular del @SESNSP, @Maffiguer, presentó el informe de incidencia delictiva de #Tabasco con corte a agosto de 2026:



➡️ Disminución en homicidio doloso: Reducción del 54% en el promedio diario de víctimas respecto a noviembre de 2024, pasando de 3.5 a 1.6… pic.twitter.com/AiZdEsJcye — Canal Catorce (@canalcatorcemx) September 25, 2026

Entre ellas reportó 277 Jornadas por la Paz, la instalación de 17 consejos municipales de paz y justicia cívica y el intercambio voluntario de 447 armas de fuego a través del programa “Sí al Desarme, Sí a la Paz”.

A nivel nacional, el Gobierno federal informó a principios de septiembre que los homicidios dolosos disminuyeron 53 por ciento entre septiembre de 2024 y agosto de 2026, al pasar de 86.9 a 40.8 casos diarios.

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