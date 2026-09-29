Mañanera de hoy 29 de septiembre  de 2026 en vivo: Conferencia de la presidenta de México Claudia Sheinbaum en directo

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza desde Palacio Nacional la conferencia mañanera de este martes 29 de septiembre.
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29/09/2026 a las 07:51
Dicho fenómeno continúa internándose hacia el océano Pacífico y se encuentra 430 km de Lázaro Cárdenas, Michoacán.
29/09/2026 a las 07:51
Velázquez Alzúa también informa que la Tormenta Tropical Rachel sigue desplazándose paralelamente al territorio nacional.
29/09/2026 a las 07:48
La funcionaria indica que Polo estaría impactando como categoría 1 entre las 8:00 y 9:00 horas de este martes en Guaymas, Sonora.
29/09/2026 a las 07:47
De acuerdo con el último reporte del SMN el centro del Huracán Polo se localiza a 105 km de Loreto y a 145 km de Guaymas, Sonora.
29/09/2026 a las 07:46
El impacto se dio en las inmediaciones de la localidad de las Barrancas en el municipio de Comondú en Baja California Sur.
29/09/2026 a las 07:46
Laura Velázquez Alzúa, titular de la CNPC, informa que el Huracán Polo impactó como categoría 2 a las 12 de la noche.
29/09/2026 a las 07:44
Alrededor de 700 personas acudieron a alguno de los refugios instalados, donde se les brindo atención.
29/09/2026 a las 07:43
El mandatario señala que el saldo es blanco, tras el impacto del meteoro.
29/09/2026 a las 07:43
Víctor Manuel Castro Cosío, gobernador de Baja California Sur, hace un reconocimiento a la población por atender las recomendaciones precio al impacto del Huracán Polo.
29/09/2026 a las 07:43
Se realiza un enlace a Baja California Sur, tras el impacto del Huracán Polo.
29/09/2026 a las 07:42
Hoy se presentará el informe de la Secretaría de Salud, como parte de la glosa por el Segundo Informe de Gobierno.
29/09/2026 a las 07:42
Inicia la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este martes 29 de septiembre.
IO