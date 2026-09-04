Localizan con vida a octogenario desaparecido en montes de Nunkiní, Calkiní

Don Antonio Naal Tzeec, abuelito de 86 años de edad, salió de su domicilio el pasado 3 de septiembre a eso de las 6:00 horas, pero al llegar la tarde-noche sus familiares se desesperaron al ver que no regresaba, por lo que dieron parte a las autoridades para su búsqueda y localización. La mañana de este viernes, autoridades, pobladores y familiares se organizaron desde muy temprano y, tras poco más de tres horas de rastreo, el adulto mayor fue encontrado.

Noticia Destacada Transformador saca chispas y deja a 20 familias sin luz durante más de 12 horas en Hopelchén

Trascendió que la búsqueda dio inicio a eso de las 6:00 horas de este viernes, cuando los familiares dirigieron a las autoridades hacia una parcela que el abuelito concurre frecuentemente. Aunque la tarde previa habían recorrido la zona sin éxito, solicitaron la rápida intervención de las corporaciones para evitar que se adentrara más en los montes altos de la comunidad.

Los familiares del adulto mayor dieron a conocer que el abuelito suele salir a su milpa pese a que le han pedido no ir solo. Desde las 6:00 horas del jueves salió de su domicilio ubicado en el barrio de San Román, vistiendo una camisa polo color gris, pantalón negro y huaraches. Esperaban su regreso al mediodía, pero al no llegar, iniciaron las labores de rastreo.

A la búsqueda de don Antonio Naal Tzeec se sumó la Comisión Local de Búsqueda de Personas del Estado de Campeche, cuyos integrantes recorrieron caminos y veredas junto con los familiares. El hombre fue localizado en una zona selvática a más de cinco kilómetros de distancia, donde se desorientó y se adentró en el monte.

Tras su localización, los cuerpos de auxilio le brindaron las primeras atenciones. El abuelito solo presentaba un Cuadro leve de deshidratación, por lo que fue trasladado al Hospital Integral IMSS-Bienestar de la cabecera municipal para su valoración médica general.

JGH