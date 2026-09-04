Buscan a hombre cubano desaparecido desde hace más de dos semanas en Chetumal

La Fiscalía General del Estado (FGE) mantiene activa la búsqueda de Juan Francisco Marimón Morejón, de 57 años de edad y de nacionalidad cubana, quien se encuentra desaparecido desde hace más de dos semanas en la ciudad de Chetumal, sin que hasta el momento las autoridades hayan logrado dar con su paradero.

De acuerdo con la ficha de búsqueda emitida bajo la Alerta 88/FDS/2026, los hechos se remontan al pasado 19 de agosto, fecha en que el hombre fue visto por última vez en esta capital. Sin embargo, la denuncia formal por su desaparición fue presentada apenas el 3 de septiembre, es decir, casi dos semanas después de que se perdiera todo rastro de él, un lapso que ha encendido las alarmas entre las autoridades encargadas de su localización.

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Marimón Morejón, originario de Cuba, es descrito como un hombre de complexión delgada, tez morena clara, cabello lacio, corto y canoso, con ojos grandes de color café claro. Mide 1.65 metros de estatura y pesa 56 kilogramos, sin señas particulares que lo distingan. Al momento de su desaparición vestía una playera roja, pantalón de mezclilla y gorra del mismo color, según el registro de la Fiscalía.

Desde que fue reportado como no localizado, su familia y las autoridades desconocen cualquier información sobre su destino.

La FGE, hizo un llamado urgente a la población para que, en caso de contar con cualquier información sobre el paradero del hombre de origen cubano, se comunique de inmediato a los números de contacto habilitados: 983 835 0050, extensión 1132, o al correo personas.nolocalizadas@fgeqroo.gob.mx.