Revelan la verdadera causa de muerte de Tim Curry, el actor famoso por su papel en 'It'

Hace unos días, se dio a conocer el lamentable fallecimiento de Tim Curry, actor británico que se ganó el corazón de los fans por su trabajo, especialmente en producciones como ‘IT’, ‘The Rocky Horror Picture Show’ y ‘Mi Pobre Angelito 2’, el histrión perdió la vida, el pasado 25 de agosto.

Sin embargo, ahora se ha dado a conocer las verdaderas causas de su fallecimiento. Según lo publicado en su certificado de defunción, el cual ha sido revelado por Deadline, Tim Curry partió de este mundo a consecuencia de una enfermedad arterial coronaria.

Noticia Destacada Tim Curry luchó con esta terrible enfermedad antes de morir

En dicho documento, también se habla de los antecedentes de salud de Tim Curry, entre ellos el accidente cerebrovascular que tuvo en 2012 y su diagnóstico de cáncer de riñón, los cuales fueron deteriorando su calidad de vida.

Un problema del corazón le quitó la vida a Tim Curry

La muerte de Tim Curry, ocurrió en su casa de Los Ángeles. Se sabe que la enfermedad arterial coronaria sucede cuando el corazón deja de bombear la suficiente sangre al cuerpo, por lo que existe el riesgo de tener problemas cardiovasculares.

El actor ya estaba delicado en ese aspecto de salud, por las complicaciones que había tenido en años anteriores, las cuales limitaron su movilidad a una silla de ruedas.

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Su última participación en una película fue la comedia de terror ‘Stream’, la cual llegó a la pantalla grande en 2024, siendo su regreso a las grandes producciones, tras sus problemas de salud.

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