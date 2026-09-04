Transportistas de Tulum protestan y exigen a Movilidad regular rutas con Felipe Carrillo Puerto

Integrantes del Sindicato Tiburones del Caribe de Tulum se manifestaron a las afueras de las oficinas del Instituto de Movilidad de Quintana Roo en este municipio para exigir su intervención ante lo que consideran una falta de vigilancia y regulación en las rutas compartidas con agrupaciones provenientes de Felipe Carrillo Puerto. Los inconformes señalaron que el problema se ha prolongado durante varios meses sin que las reuniones realizadas hasta ahora permitan alcanzar un acuerdo.

Manuel Solís, líder del Sindicato Tiburones del Caribe, explicó que la inconformidad está relacionada con el ingreso de unidades que, según los transportistas locales, estarían realizando recorridos más allá de los destinos que les corresponden. Señaló que ya se han efectuado cinco reuniones previas para abordar el tema con representantes sindicales, pero hasta el momento no existe un convenio que establezca condiciones claras para la operación.

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“Es lo único que le estamos pidiendo a la autoridad: que tome cartas en el asunto, porque prácticamente ya han pasado varios días, varias semanas y varios meses y no se ha hecho nada”, declaró Manuel Solís.

El dirigente explicó que la situación cobra mayor relevancia durante la actual temporada baja, debido a que los sindicatos que comparten la ruta Tulum–Playa del Carmen han reducido su operación y establecido descansos entre sus unidades ante la disminución de pasajeros. Sin embargo, afirmó que estas medidas pierden efectividad si otras agrupaciones incorporan vehículos adicionales y continúan hasta Playa del Carmen, generando una mayor oferta de transporte en una temporada de baja demanda.

Señaló que la manifestación busca abrir nuevamente el diálogo y descartó que el objetivo sea generar bloqueos. Indicó que los transportistas están dispuestos incluso a trasladarse a Felipe Carrillo Puerto para reunirse con los dirigentes involucrados, siempre que el Instituto de Movilidad participe como mediador y se definan bajo un marco legal los recorridos, número de unidades, ascensos y descensos que corresponden a cada agrupación.