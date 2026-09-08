Presidenta Sheinbaum cuestiona alcances de PISA 2025 y defiende la Nueva Escuela Mexicana

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, cuestionó este martes los alcances de la prueba PISA 2025 y defendió las características de la Nueva Escuela Mexicana, luego de que se dieran a conocer los resultados más recientes de la evaluación aplicada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria señaló que aplicar la misma prueba a países con realidades distintas tiene limitaciones y pidió tomar en cuenta las particularidades de cada sistema educativo.

Sheinbaum también destacó que los estudiantes mexicanos mejoraron su puntuación en ciencias y sostuvo que la disminución registrada en lectura fue menor que la observada en otros países de la OCDE.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre los resultados de PISA 2025?

La Presidenta afirmó que las pruebas internacionales deben analizarse con cautela porque comparan a estudiantes de países con condiciones sociales, económicas y educativas diferentes.

“Nosotros siempre hemos dicho que las pruebas, la misma prueba para todos los países, siempre tiene sus limitaciones por las características de cada país”, señaló.

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También recordó que en ciencias México mostró una mejora respecto de la edición anterior y subrayó que el retroceso en lectura no fue exclusivo del país.

Sheinbaum atribuye parte de la caída en lectura al entorno digital

La mandataria indicó que el propio reporte de la OCDE relaciona parte de la caída global en habilidades de lectura con el uso de plataformas digitales.

Sheinbaum sostuvo que México no fue una excepción dentro de esa tendencia y afirmó que el descenso fue menor frente a otros integrantes del organismo.

En PISA 2025, México obtuvo 414 puntos en ciencias, 408 en lectura y 388 en matemáticas, frente a promedios de 482, 461 y 463 puntos, respectivamente, dentro de la OCDE.

Cuatro de cada 10 estudiantes quedaron debajo del nivel básico

El informe mostró que 41.8 por ciento de los estudiantes mexicanos de 15 años se ubicó por debajo del nivel básico en ciencias, lectura y matemáticas al mismo tiempo, más del doble del promedio de la OCDE, que fue de 19.7 por ciento.

Además, solo 50 por ciento alcanzó al menos el nivel básico en ciencias y lectura, mientras que en matemáticas la proporción fue de 30 por ciento.

#MañaneraDelPueblo. Sobre los resultados recientes de la prueba PISA de la OCDE, la presidenta @Claudiashein destaca que México aumentó en conocimiento de ciencia, disminuyó en lecto escritura, menos que la caída de otras naciones por la influencia de las plataformas digitales. pic.twitter.com/aKrgZpWpcb — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) September 8, 2026

Sheinbaum defiende la Nueva Escuela Mexicana

Frente a los resultados, Sheinbaum defendió el modelo de la Nueva Escuela Mexicana y planteó que las evaluaciones internacionales no deben considerarse como el único parámetro para medir el desempeño educativo.

La Presidenta insistió en que los resultados deben analizarse junto con otros factores, como la cobertura educativa, las condiciones de los estudiantes y la evolución de los sistemas escolares.

También resaltó que, pese a los resultados, México ha ampliado la incorporación de estudiantes al sistema educativo, un aspecto señalado por la OCDE como relevante dentro del balance general.

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