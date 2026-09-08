Padres de familia alertan por resultados de PISA 2025 y exigen cambios en el modelo educativo de la SEP

La Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) expresó su preocupación por los resultados obtenidos por México en la prueba PISA 2025, publicados este martes 8 de septiembre por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

En un pronunciamiento firmado por su presidente nacional, Israel Sánchez Martínez, la organización consideró que los resultados confirman las advertencias que había realizado sobre el desempeño del sistema educativo y pidió a la Secretaría de Educación Pública (SEP) revisar sus modelos pedagógicos, contenidos y mecanismos de evaluación.

La UNPF señaló que México obtuvo 414 puntos en ciencias, 408 en lectura y 388 en matemáticas, cifras inferiores al promedio de la OCDE. También destacó que el país alcanzó 453 puntos en resolución de problemas computacionales.

¿Qué preocupa a la Unión Nacional de Padres de Familia sobre PISA 2025?

La organización subrayó que 41.8 por ciento de los estudiantes mexicanos de 15 años se ubicó en niveles de desempeño bajo en ciencias, lectura y matemáticas, frente a 19.7 por ciento del promedio de la OCDE.

También destacó que sólo 0.5 por ciento de los alumnos mexicanos alcanzó niveles altos de desempeño, correspondientes a los niveles cinco o seis.

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Para la UNPF, estos resultados reflejan deficiencias en competencias consideradas básicas, como interpretar datos, comprender textos, resolver problemas cotidianos y utilizar información científica.

Padres de familia piden revisar el modelo educativo de la SEP

La organización aseguró que desde 2023 había advertido sobre problemas relacionados con los modelos pedagógicos, la profundidad de los contenidos, la formación docente, los libros de texto y la articulación entre currículo, enseñanza y evaluación.

Ante los resultados de PISA 2025, pidió a las autoridades educativas realizar un diagnóstico “honesto y transparente” y emprender una revisión profunda de los modelos educativos vigentes.

También solicitó políticas específicas para reducir el bajo desempeño escolar y reforzar la formación y acompañamiento de los docentes.

UNPF exige un plan educativo con metas medibles

Entre sus planteamientos, la Unión Nacional de Padres de Familia pidió a la SEP presentar un plan de mediano y largo plazo con metas medibles y mecanismos de rendición de cuentas.

Además, demandó mejorar la infraestructura escolar y ampliar el dominio de competencias fundamentales entre los estudiantes.

La organización sostuvo que la educación de calidad debe mantenerse como una responsabilidad del Estado y pidió que los resultados de PISA 2025 se traduzcan en acciones concretas para atender el rezago educativo.

IO