EU entrega a México a más de 20 fugitivos; suman más de 350 desde regreso de Trump

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, informó este jueves que más de 20 fugitivos adicionales buscados por autoridades mexicanas fueron entregados a México como parte de la cooperación bilateral en materia de seguridad.

A través de su cuenta de X, el diplomático señaló que con estas nuevas devoluciones ya suman más de 350 personas entregadas a México desde el inicio de la actual administración del presidente Donald Trump.

Johnson explicó que los fugitivos eran requeridos por distintos delitos graves y sostuvo que estas acciones forman parte de los esfuerzos conjuntos entre ambos países para detener a personas que intentan evadir a la justicia.

¿Por qué delitos eran buscados los fugitivos entregados a México?

Johnson detalló que entre los señalamientos contra las personas devueltas se encuentran presuntos vínculos con organizaciones que Washington cataloga como narcoterroristas, así como asesinato, lavado de dinero, secuestro, intento de homicidio, agresión y robo.

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También mencionó casos relacionados con violencia doméstica, posesión de drogas y otros delitos vinculados con sustancias consideradas peligrosas por las autoridades estadounidenses.

El embajador no difundió en su mensaje los nombres de las personas entregadas ni precisó cuáles autoridades mexicanas las requerían en cada caso.

Ronald Johnson destaca cooperación entre México y Estados Unidos

El representante diplomático sostuvo que estas devoluciones forman parte de una estrategia compartida para evitar que personas buscadas encuentren refugio al cruzar la frontera.

“No importa a dónde huyan, serán encontrados y llevados ante la justicia”, escribió Johnson al destacar la coordinación entre ambos gobiernos.

More than 20 additional fugitives wanted in Mexico have been turned over to Mexican authorities, adding to the more than 350 already returned since the start of @POTUS @realDonaldTrump’s Administration. They are wanted for serious crimes including ties to narcoterrorist… pic.twitter.com/JFpvYCXiOU — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) October 1, 2026

La Embajada estadounidense ha señalado en meses recientes que la cooperación bilateral en seguridad incluye acciones contra organizaciones criminales y sus estructuras financieras.

Las autoridades mexicanas deberán informar, en su caso, la identidad de los fugitivos recibidos, los procesos penales que enfrentan y las entidades en las que serán puestos a disposición de los jueces correspondientes.

IO