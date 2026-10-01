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Yucatán / Mérida

Llaman a denunciar los presuntos cobros de piso del grupo La Concordia a comerciantes de Mérida

La alcaldesa Cecilia Patrón pidió a los comerciantes a denunciar en caso de ser víctimas de extorsiones o cobros irregulares.

Víctor Lara Martínez

Por Víctor Lara Martínez

1 de oct de 2026

2 min

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Refuerzan vigilancia contra extorsiones a comerciantes de Mérida
Refuerzan vigilancia contra extorsiones a comerciantes de Mérida / Por Esto!

La alcaldesa de Mérida, Cecilia Patrón Laviada, llamó a los comerciantes ambulantes y de puestos semifijos que presuntamente sean víctimas de extorsiones o cobros irregulares a presentar las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General del Estado, con el propósito de que los casos puedan ser investigados y atendidos.

El exhorto surgió luego de las inconformidades expresadas por comerciantes que señalan presuntos cobros de piso por parte de personas vinculadas con La Concordia, en la zona de Ciudad Caucel.

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Patrón Laviada aclaró que el Ayuntamiento cuenta con inspectores debidamente identificados y con canales oficiales para realizar sus diligencias, por lo que pidió a los comerciantes no entregar dinero ante requerimientos que no correspondan a procedimientos municipales.

La alcaldesa también informó que sostuvo una reunión con las áreas de Gobernación, Mercados y la Coordinación General de Buen Gobierno para revisar las denuncias y establecer acciones de seguimiento.

El director de Mercados, Alfonso Lozano Poveda, dijo que se implementaron cámaras corporales y operativos de vigilancia para supervisar el desempeño de los inspectores y transparentar sus actuaciones.

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En otro tema, informó que el Ayuntamiento mantiene coordinación con la Secretaría de Salud estatal para revisar los análisis de calidad del agua realizados en distintos puntos de la ciudad.

Como parte de ese seguimiento, personal de Salud y funcionarios municipales sostendrán una reunión para revisar los estudios de laboratorio, cuyos resultados requieren un periodo determinado para su procesamiento. Las autoridades señalaron que estas acciones forman parte de un protocolo preventivo para atender las inquietudes relacionadas con la calidad del agua.

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