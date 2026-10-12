Claudia Sheinbaum visitará Campeche para supervisar hospitales del IMSS-Bienestar; ¿cuándo llegará?

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo visitará Campeche como parte de su gira por las unidades médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar (IMSS-Bienestar) en los Estados que transfirieron sus servicios de salud a la Federación, confirmó la coordinadora estatal del organismo, Liliana Montejo León, quien precisó que las fechas y los hospitales o Centros de Salud que recorrerá la mandataria aún están por definirse.

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La funcionaria señaló que el recorrido presidencial tiene como propósito dar seguimiento a la continuidad de la atención médica y conocer los resultados del sistema federalizado. Añadió que, una vez que se determinen los detalles de la agenda, se informará cuáles serán las unidades contempladas en la visita a la Entidad.

DESCARTAN JORNADAS EXHAUSTIVAS TRAS ACCIDENTE DE DOCTORA.

En otro tema, Montejo León rechazó que el personal médico del IMSS-Bienestar esté obligado a cubrir largas y extenuantes jornadas laborales, luego del accidente carretero que sufrió una doctora residente de la institución, presuntamente relacionado con el cansancio. Aseguró que existe un lineamiento nacional para que los médicos en formación sean enviados a sus hogares a descansar inmediatamente después de concluir una guardia, disposición cuyo cumplimiento, dijo, corresponde vigilar al organismo.

La coordinadora estatal del organismo, Liliana Montejo León, confirmó la visita aunque la agenda final sigue por definirse. / Alejandro Balan

Sobre el estado de salud de la doctora, informó que fue atendida de inmediato, se encuentra estable y continúa recibiendo atención médica, además de estar bajo incapacidad. La coordinadora sostuvo que la prioridad de la institución es proteger tanto a los pacientes como a sus trabajadores y, particularmente, a los médicos residentes durante su formación.

Ante los señalamientos derivados del accidente, pidió evitar que el caso se politice y reiteró que el IMSS-Bienestar mantiene protocolos para garantizar la seguridad de su personal. No obstante, la versión sobre las condiciones laborales y las circunstancias del percance deberá distinguirse de las causas que determinen las autoridades correspondientes.

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Por otra parte, informó que el programa Rutas de la Salud concluyó el pasado 7 de octubre la distribución de medicamentos de primer nivel, con entregas en el 100 por ciento de las unidades previstas y un abasto reportado del 86 por ciento. Entre los insumos distribuidos se encuentran analgésicos y medicamentos para enfermedades crónico-degenerativas, considerados entre los de mayor demanda en los centros de atención médica.

JGH