¿Un fantasma en Campeche? Cámara capta a misterioso hombre que parece desaparecer en plena calle

Una peculiar grabación captada durante la madrugada ha causado sorpresa entre usuarios de redes sociales en Campeche, luego de que una cámara de seguridad registrara a un hombre caminando por una calle cuya imagen aparentemente comienza a desvanecerse hasta desaparecer.

Noticia Destacada Cae presunto sicario buscado por hechos violentos en Hopelchén; lo detienen en Isla Aguada

El video fue compartido por el usuario Oscar Ivan Castillo R de la Gala, quien explicó que las imágenes no provienen de algún canal de videos o de una publicación ajena, sino que fueron captadas por las cámaras de seguridad instaladas en el predio de su padre.

“Hay veces que vemos videos en canales de YouTube o TikTok y decimos puede ser montaje. En este caso son cámaras del papá de un servidor”, escribió al compartir la peculiar grabación. Asimismo, aclaró que el hecho ocurrió alrededor de las 3:00 de la madrugada.

En las imágenes se observa a un sujeto de complexión delgada avanzando por la calle, mientras los perros reaccionan ante su presencia. Sin embargo, conforme continúa su recorrido, su silueta comienza a perderse gradualmente en una de las grabaciones, hasta que aparentemente desaparece de la imagen, situación que rápidamente despertó toda clase de interpretaciones entre quienes observaron el video.

La escena fue relacionada por algunos internautas con un supuesto hecho paranormal y no faltaron quienes señalaron que podría tratarse de un “fantasma” captado durante la madrugada. Otros usuarios tomaron con humor la grabación y cuestionaron esta posibilidad. “Los espíritus no usan gorras”, comentó una persona, mientras otra ironizó sobre los objetos que también parecen presentar efectos similares en las imágenes.

Sin embargo, otra explicación apunta directamente a las características de las cámaras de vigilancia y las condiciones de poca iluminación. Entre los comentarios de la publicación, usuarios hicieron notar que mientras en una de las cámaras la persona parece desvanecerse, desde otro ángulo todavía se observaría con normalidad.

“Es la cámara, en la segunda se ‘desvanece’ y en el de arriba se mira normal”, señaló uno de los usuarios. Otro atribuyó el fenómeno a la baja calidad de la cámara y a un procesamiento lento de las imágenes, que podría dificultar registrar correctamente objetos o personas en movimiento durante la noche.

Este tipo de anomalías en cámaras de seguridad puede generar imágenes borrosas, rastros o aparentes transparencias cuando existen condiciones de poca iluminación y movimiento, por lo que la peculiar escena también podría tener una explicación relacionada con la forma en que el equipo procesa la grabación nocturna.

Aunque no existe evidencia que permita asegurar que se trate de un fenómeno paranormal, las imágenes han despertado curiosidad y debate en redes sociales. Mientras algunos usuarios hablan de una supuesta aparición, otros consideran que simplemente se trata de un efecto de la cámara.

Por ahora, el misterioso caminante captado alrededor de las 3:00 de la madrugada deja una pregunta entre quienes han visto las imágenes: ¿se trató únicamente de una falla de la cámara o de algo más?

JGH