Graves inundaciones por Huracán Simón en estos estados | VIDEOS

El occidente de México se mantiene en alerta máxima este domingo 11 de octubre de 2026 ante el paso del ciclón Simón, el cual se desplaza paralelamente a las costas del Pacífico provocando severas inundaciones, desbordamiento de cuerpos de agua, daños a comercios y el despliegue de operativos de emergencia.

El fenómeno meteorológico ha generado fuertes precipitaciones en diversas regiones del país. Este hecho ha llevado a que algunas entidades presenten inundaciones, estos hechos han sido captados en cámara por diversos usuarios y compartidos en redes sociales, sorprendiendo a los internautas.

Noticia Destacada Sheinbaum pide a habitantes de costas del Pacífico resguardarse ante huracán Simón

¿Qué entidades han presentado inundaciones por Simón?

Tras acumular más de 30 horas de precipitaciones ininterrumpidas, el estado de Colima registra importantes afectaciones e inundaciones en algunas regiones del estado. Una de las zonas más afectadas ha sido Manzanillo, ciudad en donde el mar ha avanzado hacia calles que han sido cubiertas por el agua.

🇲🇽🌀Watch: The sea is flooding the streets in Manzanillo in #Colima due to the effects of hurricane #Simon. Stay prepared in #Jalisco and Nayarit https://t.co/z68kXh5SsP — World_Breaking_News03 (@Breaking2003) October 11, 2026

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) emitió la Alerta Roja para 22 municipios de Jalisco y 7 de Nayarit. Se suspendieron las clases y las actividades no esenciales en los municipios bajo alerta, además de señalar que el transporte público paralizó sus operaciones en las regiones costeras vulnerables.

En Jalisco, la marejada ciclónica con olas de hasta 10 metros y las lluvias extraordinarias causaron que el agua comenzará a avanzar en diversas calles. Por medio de redes sociales se compartió que el municipio de Cihuatlán, ha mostrado ríos de lodo por las intensas lluvias que trajo el huracán.

#EntérateAD | Calles de Cihuatlán, Jalisco, se convierten en ríos de lodo por las intensas lluvias del huracán Simón. https://t.co/RULriZSyXC — Ad Colima (@AdColima) October 11, 2026

Las autoridades advierten que el riesgo de deslaves e inundaciones repentinas permanece elevado. El centro del sistema se localiza a pocos kilómetros de Cabo Corrientes y continuará su avance hacia el nor-noroeste bordeando las costas de Nayarit y dirigiéndose progresivamente hacia el sur de Sinaloa.

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