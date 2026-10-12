Huracán Simón baja a categoría 3 y cambia de trayectoria: ahora podría tocar tierra en Sinaloa

El Huracán Simón se debilitó a categoría 3 durante el domingo 11 de octubre de 2026 y modificó su trayectoria frente a las costas de Jalisco, por lo que ahora se prevé un posible impacto en Sinaloa durante los próximos días, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Aunque inicialmente se pronosticaba que el ciclón tocaría tierra en Jalisco durante el domingo, las proyecciones meteorológicas cambiaron y ahora indican que continuará su desplazamiento paralelo a las costas del Pacífico mexicano.

De acuerdo con el reporte de las 18:00 horas del domingo, el fenómeno registró vientos máximos sostenidos de 205 kilómetros por hora y rachas de hasta 250 kilómetros por hora, con movimiento hacia el noroeste a 7 kilómetros por hora.

¿Dónde se encuentra el huracán Simón y cuándo tocaría tierra?

El Servicio Meteorológico Nacional informó que el centro de Simón se localizó a 80 kilómetros al sur de Cabo Corrientes, Jalisco, y a 175 kilómetros al oeste-noroeste de Manzanillo, Colima.

Según el pronóstico citado, el ciclón podría ingresar a territorio mexicano entre el miércoles 14 y el jueves 15 de octubre, en Sinaloa.

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Las proyecciones contemplan que Simón continúe su debilitamiento y llegue a tierra durante la tarde del jueves comob.

Sin embargo, la trayectoria y la intensidad previstas están sujetas a cambios conforme avance el fenómeno.

¿Qué estados tendrán lluvias por el huracán Simón categoría 3?

A pesar de su debilitamiento, el huracán continuará provocando precipitaciones en distintos estados del Pacífico mexicano.

Para las siguientes 24 horas, el SMN pronosticó lluvias extraordinarias, superiores a 250 milímetros, en Jalisco, además de lluvias torrenciales de 150 a 250 milímetros en Colima.

En Nayarit y Michoacán se esperan lluvias intensas de 75 a 150 milímetros, mientras que Sinaloa podría registrar precipitaciones muy fuertes de 50 a 75 milímetros.

El pronóstico también contempla oleaje de hasta 10 metros de altura en Jalisco, además de fuertes vientos en las zonas costeras.

El #Huracán #Simon continúa como categoría 3 en la escala #SaffirSimpson frente a las costas del occidente de #México. Detalles, en el gif https://t.co/kbNPzf7H30 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 12, 2026

Conagua mantiene zonas de prevención por el huracán Simón

Las autoridades meteorológicas mantienen una zona de prevención por vientos de huracán desde Punta San Telmo, Michoacán, hasta El Roblito, Nayarit, incluidas las Islas Marías.

También permanece vigente una zona de vigilancia desde El Roblito, Nayarit, hasta Bahía Tempehuaya, Sinaloa.

Durante su aproximación a las costas mexicanas, Simón provocó inundaciones en localidades como Manzanillo, Colima, y Puerto Vallarta, Jalisco, además de suspensiones temporales de operaciones aeroportuarias, cierres de puertos y evacuaciones preventivas.

Ante estas condiciones, las autoridades recomendaron a la población mantenerse en lugares seguros, evitar desplazamientos innecesarios y consultar los avisos oficiales de Protección Civil y Conagua para conocer los cambios en la trayectoria del ciclón.

IO