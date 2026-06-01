Suspenden clases en Yucatán por lluvias: Segey cancela actividades la tarde del lunes 1 de junio y todo el martes 2

La Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (Segey) informó la suspensión de clases en todas las escuelas de la entidad debido a las intensas lluvias registradas en los últimos días, las cuales han provocado afectaciones en diversos puntos de Mérida y otros municipios.

De acuerdo con el comunicado oficial, la medida fue tomada en coordinación con la Coordinación Estatal de Protección Civil de Yucatán (Procivy) con el objetivo de proteger la integridad de estudiantes, docentes y personal educativo ante las condiciones meteorológicas que continúan afectando al estado.

¿Cuándo se suspenden las clases en Yucatán?

La Segey detalló que la suspensión de actividades académicas aplica de la siguiente manera:

Lunes 1 de junio: suspensión únicamente para el turno vespertino .

suspensión únicamente para el . Martes 2 de junio: suspensión total para los turnos matutino y vespertino.

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La disposición abarca a todas las escuelas públicas y privadas de Yucatán, desde educación inicial hasta nivel superior.

¿Por qué suspendieron las clases en Yucatán?

Las autoridades educativas señalaron que la decisión responde a las lluvias extraordinarias registradas en la entidad, las cuales han generado inundaciones, encharcamientos y diversas afectaciones que podrían representar un riesgo para la comunidad escolar durante los traslados.

La suspensión busca evitar situaciones de peligro para alumnas, alumnos, madres y padres de familia, así como para el personal docente y administrativo.

Segey pide mantenerse atentos a información oficial

La dependencia exhortó a la comunidad educativa a mantenerse informada a través de los canales oficiales de la Segey y de Protección Civil, ya que las condiciones climáticas podrían generar nuevas disposiciones para el resto de la semana.

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Asimismo, recomendó evitar desplazamientos innecesarios, seguir las indicaciones de las autoridades y reportar cualquier situación de riesgo a los números de emergencia correspondientes.

La Secretaría de Educación agradeció la comprensión y colaboración de las familias yucatecas ante esta medida preventiva implementada por las condiciones meteorológicas que afectan actualmente al estado.

¿Habrá clases el miércoles en Yucatán?

Hasta el momento, la Segey únicamente ha confirmado la suspensión de clases para la tarde del lunes 1 de junio y todo el martes 2 de junio.

Cualquier cambio o actualización sobre las actividades escolares para los siguientes días será dado a conocer de manera oficial por las autoridades educativas y de Protección Civil.