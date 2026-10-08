Reportan saldo blanco en Yucatán tras el paso cercano del Huracán Isaías; mantienen vigilancia en la costa

Yucatán mantiene saldo blanco tras el paso cercano del huracán Isaías, mientras personal de la Coordinación Estatal de Protección Civil de Yucatán (Procivy) realiza recorridos de evaluación en municipios de la zona costera para identificar posibles afectaciones provocadas por las lluvias y el oleaje elevado.

Las labores de supervisión se concentran principalmente en Celestún, Hunucmá y Progreso, donde autoridades estatales, municipales y federales revisan las condiciones de las comunidades y del litoral, luego de los efectos asociados con la cercanía del fenómeno meteorológico, que continúa alejándose de la Península de Yucatán.

El director general de Procivy, Hernán Hernández Rodríguez, informó que hasta el momento las evaluaciones realizadas mantienen un panorama de saldo blanco, aunque los recorridos continúan para detectar cualquier eventual afectación relacionada con las condiciones meteorológicas.

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Como parte del operativo preventivo, las autoridades mantuvieron informada a la población sobre la evolución del ciclón tropical y prepararon refugios temporales y autobuses para realizar evacuaciones preventivas, en caso de que las condiciones hicieran necesaria la movilización de familias.

Además, como medida de prevención, fueron suspendidas las actividades educativas en 27 municipios, mientras que las actividades económicas no esenciales se interrumpieron en nueve localidades costeras.

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Procivy señaló que las acciones se mantienen de manera coordinada con autoridades federales y municipales, las Fuerzas Armadas y corporaciones de seguridad y protección civil, cuyos elementos continúan con la vigilancia y evaluación de las zonas expuestas.

Aunque Isaías se aleja de Yucatán, las autoridades mantienen el monitoreo de las condiciones en el litoral, principalmente ante los efectos que todavía pueden presentarse por las lluvias, el viento y el oleaje elevado.