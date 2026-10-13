Tormenta Tropical Trudy provoca cierre de puertos en Guerrero; ¿cuáles suspendieron actividades?

La Secretaría de Marina informó el cierre de los puertos de Acapulco y Puerto Marqués, en Guerrero, para la navegación de embarcaciones menores, como medida preventiva ante las condiciones marítimas asociadas a la tormenta tropical Trudy, formada este martes 13 de octubre en el océano Pacífico mexicano. Las restricciones comenzaron a las 15:00 horas y permanecerán vigentes hasta que las autoridades marítimas determinen que existen condiciones seguras para reanudar las actividades.

Noticia Destacada Se forma tormenta tropical “Trudy” en el océano Pacífico; prevén que se convierta en huracán

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional de las 15:00 horas, Trudy se localizaba a 560 kilómetros al sur de Puerto Ángel, Oaxaca, y a 790 kilómetros al sur-sureste de Acapulco, Guerrero, con vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora, rachas de 85 km/h y desplazamiento hacia el noroeste a 13 km/h. Su circulación podría reforzar las lluvias en el sur y sureste del país.

Por su parte, el Centro Nacional de Huracanes señaló en su aviso de las 15:00 horas que Trudy podría intensificarse rápidamente hasta convertirse en un huracán de categoría mayor durante los próximos días, por lo que recomendó a la población del suroeste y centro-occidente de México mantenerse atenta a su evolución. Aunque el pronóstico contempla un fortalecimiento importante, hasta ese reporte no se habían emitido avisos de vigilancia o advertencia de ciclón tropical para las costas.

Ante estas condiciones, la Semar suspendió preventivamente las actividades de pesca ribereña y navegación menor en Acapulco y Puerto Marqués, donde también se reportó un evento de mar de fondo con oleaje de 1.8 a 2.7 metros. Las autoridades recomendaron a pescadores, prestadores de servicios turísticos y población costera evitar riesgos en el mar, atender las indicaciones de Protección Civil y mantenerse informados sobre los próximos avisos meteorológicos.

JGH