¿Quién es la influencer venezolana María Fernanda? Fue detenida con más de un millón de pesos

La influencer de origen venezolano conocida como María Fernanda Patti Márquez, fue detenida en la Ciudad de México, las autoridades la encontraron con un millón 154 mil pesos y 8 mil 700 dólares en efectivo, cantidad que no pudo acreditar su procedencia, según los primeros reportes.

¿En dónde fue la detención de la influencer mexicana?

La creadora de contenido fue detenida en la alcaldía Miguel Hidalgo, en la zona de Las Lomas, donde las autoridades decomisaron el dinero y el automóvil en que viajaba María Fernanda.

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¿Quién es María Fernanda Patti?

María Fernanda es una creadora de contenido venezolana, la cual es conocida en Instagram como @maria_fernanda_patti, donde la joven sube fotos de su vida privada, los viajes que hace y contenido de modo y restaurantes.

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La influencer tiene más de 26 mil seguidores en Instagram, donde ha hecho más de mil 100 publicaciones. Sin embargo, la edad de la creadora de contenido no ha sido revelada de forma oficial.

Tampoco existe información confirmada sobre si actualmente María Fernando tiene una pareja sentimental; sin embargo, se ha revelado que la joven tiene un hijo de 17 años de edad.

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